NOS4A2 – Stagione 2 – il trailer della seconda parte di stagione

Pubblicato al Comic-Con 2020 il trailer per la seconda parte della Stagione 2 di NOS4A2, serie horror AMC

AMC, durante il Comic-Con@Home, ha pubblicato il trailer per la seconda parte della Stagione 2 della serie horror NOS4A2. Il trailer, come possiamo vedere, ci porta direttamente a Christmasland, il villaggio dove il villain Charlie Manx (Zachary Quinto) lascia le sue vittime, bambini a cui ruba l’anima per nutrirsi e rimanere immortale.

Nel trailer, Charlie si dirige verso un posto sinistro con la sua ultima vittima: Wayne, il figlio della sua nemesi Vic McQueen (Ashleigh Cummings).

La sfida per l’anima di Wayne è una parte centrale della seconda stagione di NOS4A2, che ha debuttato il mese scorso su AMC e ha visto un balzo in avanti di otto anni dagli eventi della prima stagione, che ha visto Vic sconfiggere parzialmente Charlie.

Tuttavia, ora che Charlie ha affrontato la sua stessa mortalità, è determinato a vendicarsi di Vic tramite suo figlio. La seconda stagione della serie farà dunque luce sulla storia di Charlie, con la star della serie Quinto che aveva espresso in precedenza tutto il suo entusiasmo nel vedere un nuovo lato del suo agghiacciante personaggio.

NOS4A2 – TUTTO SULLA SERIE

Vic McQueen è una giovane artista della classe operaia che scopre di possedere un’abilità soprannaturale per rintracciare l’apparentemente immortale Charlie Manx.

Manx si nutre delle anime dei bambini, quindi deposita ciò che rimane di loro in un paese natalizio – un villaggio di Natale contorto dell’immaginazione di Manx dove ogni giorno è il giorno di Natale e l’infelicità è contro la legge. Vic deve sforzarsi di sconfiggere Manx e salvare le sue vittime – senza perdere la testa o cadere vittima di se stessa

NOS4A2 vede nel cast Zachary Quinto, Ashleigh Cummings, Jonathan Langdon, Jason David, Ólafur Darri Ólafsson, Virginia Kull, Jahkara Smith ed Ebon Moss-Bachrach. La seconda stagione va in onda ogni domenica alle 10 di sera su AMC.

La serie è ideata da Jami O’Brien e basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Joe Hill.