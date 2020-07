Hideo Kojima nella giuria della Mostra del Cinema di Venezia

La 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ha svelato le composizioni delle quattro Giurie internazionali (Venezia 77, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, Venice Virtual Reality). E Hideo Kojima sembra sarà protagonista anche a Venezia.

La rassegna è in programma dal 2 al 12 settembre 2020, organizzata dalla Biennale di Venezia.

Tra le personalità chiamate a fare parte della Giuria del Concorso di Venezia 77 abbiamo, oltre alla presidente Cate Blanchett, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Cristi Puiu, Ludivine Sagnier.

Ma gli appassionati di videogiochi dovrebbero prestare molta attenzione alla Giuria internazionale della sezione Venice Virtual Reality.

Oltre a Celine Tricart – presidente (USA) -, a Venezia avremo anche infatti Asif Kapadia (Gran Bretagna) e Hideo Kojima (Giappone).

La Giuria Venice Virtual Reality assegnerà i seguenti premi: Gran Premio della Giuria per la Migliore opera VR immersiva, Migliore esperienza VR immersiva e Migliore storia VR immersiva.

Hideo Kojima a Venezia

Hideo Kojima è uno degli autori di videogiochi più noti.

Durante l’infanzia e l’adolescenza sviluppa una forte passione per il cinema e la letteratura d’avventura e d’azione. Konami lo assume nel 1986, per la quale ha progettato e scritto, nel 1987, Metal Gear per MSX, videogioco che ha gettato le basi per il genere stealth e la serie Metal Gear.

Il titolo che lo ha consacrato come uno dei più acclamati game designer è infatti Metal Gear Solid, pubblicato nel 1998 per PlayStation. È anche noto come produttore della serie Zone of the Enders, ed ha scritto e progettato Snatcher, pubblicato nel 1988, e Policenauts, pubblicato nel 1994, giochi di avventura grafica fantascientifici con una presentazione cinematografica.

Nel 2005, Kojima ha fondato Kojima Productions, una software house sussidiaria di Konami.

Nel 2015, Kojima Productions si è separata da Konami, diventando una software house indipendente. Kojima ha annunciato una collaborazione con Sony Interactive Entertainment per un nuovo videogioco d’azione, Death Stranding, uscito su PlayStation 4 l’8 novembre 2019.

Ora attendiamo Hideo Kojima a Venezia.

