Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite previste da Panini DC Italia per il 30 luglio, direttamente dal sito Panini.

USCITE PANINI DC 30 LUGLIO:

BATMAN 4

Autori: Peter Tomasi, Christian Duce

30 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1010-1011

• Quando Batman affronta Deadshot, scopre che il mercenario è a Gotham per chiedere l’aiuto del Crociato Incappucciato…

• Deadshot però è determinato a uccidere un uomo, e quell’uomo è Lucius Fox. Come farà Batman a fermarlo?

• Intanto Mr. Freeze, dopo l’incontro con Luthor, mette in moto il proprio piano contro Batman!

• La seconda parte di un nuovo ciclo narrativo di Detective Comics!

AQUAMAN 2

Autori: Kelly Sue DeConnick, Robson Rocha

Luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Aquaman (2016) #50

Una storia collegata all’Anno del Criminale!

Arthur Curry torna a casa e trova Wonder Woman ad accoglierlo!

Gli antichi dei di Acque Proibite iniziano la loro nuova vita ad Amnesty Bay.

Mera affronta a viso aperto la Widowhood!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 1: IL POTERE DIVISO

Autori: Neil Gaiman, Nalo Hopkinson, Dominike “DOMO” Stanton

30 Luglio • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: House of Whispers (2018) #1/6, Sandman Universe Special #1

Dal suo bayou, la divinità Erzulie osserva quattro giovani donne di New Orleans.

Il loro diario contiene sussuri e voci che potrebbero scatenare un’infezione magica!

Erzulie deve impedire che sua cugina Sopona venga liberata, per evitare la fine di tutto!

Dal fantastico mondo a fumetti creato da Neil Gaiman!

HARLEY QUINN 2

Autori: Sam Humphries, John Timms

Luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #57/58.

• C’è stato un omicidio a Gotham City…

• …e Batman è sulle tracce di Harley!

• Nel frattempo, riuscirà a diventare la campionessa dei Signori del Caos e dell’Ordine?

• L’inizio delle Fatiche di Harley Quinn!

WONDER WOMAN 2

Autori: G. Willow Wilson, Xermanico, Jesus Merino, Vicente Cifuentes

30 luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #75

Dopo anni di bugie, Diana fa finalmente ritorno a Themyscira!

Wonder Woman è alla ricerca di sua madre e delle Amazzoni…

…ma il regno di Ippolita è caduto, e sul trono c’è un’usurpatrice!

Una guerra fratricida è all’orizzonte in questo storico numero celebrativo!

DOOMSDAY CLOCK 9

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Doomsday Clock #9

Quando i supereroi DC scoprono che il Dottor Manhattan si nasconde su Marte, non hanno altra scelta che lasciare la Terra per affrontarlo!

Inoltre, la verità sul fato della Legione dei Super-Eroi!

Prosegue la pubblicazione dello storico incontro tra l’Universo DC e quello di Watchmen!

Un numero fondamentale della maxi-serie firmata da Geoff Johns e Gary Frank!

