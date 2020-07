Pokémon GO: sbloccata la Settimana del Drago al GO Fest 2020

Sbloccata dai giocatori la Settimana del Drago durante il Pokémon GO Fest: in arrivo tantissimi Pokémon di Tipo Drago!

Niantic ha annunciato come i possessori dei biglietti abbiano sbloccato, durante il Pokémon GO Fest 2020, la Settimana del Drago. Il Pokémon GO Fest è iniziato ieri ed è attualmente ancora in corso per tutta la giornata.

Ecco tutto ciò che gli allenatori devono sapere per prepararsi alla Settimana del Drago e ai raid con Rayquaza.

LA SETTIMANA DEL DRAGO

Aumenterà la presenza di alcuni tipi di Pokémon di Tipo Drago:Exeggutor di Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon e, come aggiunge Niantic “se sarete fortunati, un Gible “o schiudere un Deino. Deino sarà disponibile anche in versione cromatica.

LA TERZA STAGIONE DELLA LEGA LOTTE GO

Ricordiamo inoltre che domani, 27 luglio, inizierà la terza stagione della Lega Lotte GO.

Ricompense della seconda stagione, programmazione della terza e cosa aspettarsi

Quando la terza stagione comincerà, cioè lunedì 27 luglio 2020 alle ore 13:00 (1:00 p.m. PDT, GMT −7), le ricompense finali della seconda stagione saranno disponibili nella schermata Lotta.

Potrete aspettarvi ricompense finali molto simili per la seconda stagione, tranne per il fatto che, se avete raggiunto il livello 7 o superiore, riceverete un MT attacco veloce fuoriclasse invece di un MT attacco caricato fuoriclasse!

La terza stagione seguirà la stessa struttura della seconda, come indicato nel programma qui sotto, ma con un’aggiunta importante: la Coppa Premier è in arrivo anche nella Lega Ultra!

La Lega Mega si svolgerà dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 27 luglio 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 10 agosto 2020.

La Lega Ultra e la relativa Coppa Premier sono previste dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 10 agosto 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 24 agosto 2020.

La Coppa Premier avrà un limite di 2.500 PL. La Lega Master e la relativa Coppa Premier si svolgeranno dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 24 agosto 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 7 settembre 2020. Questa Coppa Premier non avrà alcun limite di PL.

Tutte le tre leghe e la Coppa Premier (senza limite di PL) saranno disponibili dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 7 settembre 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 14 settembre 2020.

La quarta stagione comincerà alle 22:00 CET (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di lunedì 14 settembre 2020. Queste date sono indicative, tuttavia vi aggiorneremo prontamente nel caso dovesse cambiare qualcosa.

Le seguenti funzionalità resteranno le stesse anche nella terza stagione:

Non sarà necessario camminare per accedere alle lotte della Lega Lotte GO.

Il livello di amicizia necessario per le lotte da remoto resterà Buoni amici per tutta la terza stagione. Ricordate che potete scansionare il codice QR di un altro Allenatore per sfidarlo, a prescindere dal luogo in cui si trova.

Gli oggetti per avatar ispirati a Pikachu lottatore continueranno a essere le ricompense del livello 7. Le lotte, le vittorie e i punteggi necessari per raggiungere i livelli resteranno gli stessi.

Quali sono le novità della terza stagione?

Per la terza stagione, verranno apportate alcune modifiche alla Lega Lotte GO e alle sfide Allenatore.

Verranno aggiunte altre coppe! Oltre alla Coppa Premier della Lega Ultra vi presentiamo la Coppa Volante, a cui possono accedere solo i Pokémon di tipo Volante. La Coppa Volante sarà disponibile durante uno dei prossimi eventi. Ulteriori dettagli arriveranno prossimamente.

Sulla base del feedback degli Allenatori, per la terza stagione si è deciso di eliminare la funzione Gioca finché non vinci.

Per la terza stagione, le ricompense garantite saranno un po’ diverse. A ognuno dei livelli elencati, incontrerete i seguenti Pokémon:

Pidgeot a partire dal livello 1

Zigzagoon di Galar a partire dal livello 4

Farfetch’d di Galar a partire dal livello 7

Rufflet a partire dal livello 8

Scraggy a partire dal livello 9

Pikachu lottatore a partire dal livello 10

I seguenti attacchi già esistenti sono stati aggiornati per le sfide Allenatore.

Perforbecco: ora questo attacco caricato di tipo Volante infligge più danni.

Assillo: ora questo attacco veloce di tipo Coleottero genera più energia, più velocemente.

Sciagura: ora questo attacco veloce di tipo Spettro genera più energia, più velocemente.

Polneve: ora questo attacco veloce di tipo Ghiaccio infligge più danni.

Bora: ora questo attacco caricato di tipo Ghiaccio infligge più danni.

Cannonflash: ora questo attacco caricato di tipo Ghiaccio richiede più energia.

Focalcolpo: ora questo attacco caricato di tipo Lotta infligge meno danni.

Forza Lunare: ora questo attacco caricato di tipo Folletto ha meno possibilità di diminuire l’attacco avversario.

I seguenti attacchi già esistenti sono stati aggiornati per le sfide in Palestra e i raid.

Perforbecco: ora questo attacco caricato di tipo Volante infligge più danni.

Baldeali: ora questo attacco attacco caricato di tipo Volante infligge più danni.

Sciagura: ora questo attacco veloce di tipo Spettro genera più energia, più velocemente.

Oltre ad aver aggiornato questi attacchi già esistenti, i seguenti Pokémon possono apprendere un attacco che prima non erano in grado di imparare.

Braviary e Zuffa : Braviary può usare questo attaco per rendere i Pokémon avversari di tipo Roccia e Acciaio più dipendenti dagli scudi protettivi.

: Braviary può usare questo attaco per rendere i Pokémon avversari di tipo Roccia e Acciaio più dipendenti dagli scudi protettivi. Abomasnow e Palla Clima di tipo Ghiaccio : questo attacco caricato di tipo Ghiaccio è adatto a un Pokémon che appare quando nevica.

: questo attacco caricato di tipo Ghiaccio è adatto a un Pokémon che appare quando nevica. Pelipper e Palla Clima di tipo Acqua : questo attacco caricato di tipo Acqua è adatto a un Pokémon che appare quando piove.

: questo attacco caricato di tipo Acqua è adatto a un Pokémon che appare quando piove. Empoleon e Perforbecco: Empoleon può usare questo attacco per rendere un Pokémon di tipo Lotta più dipendente dagli scudi protettivi.

