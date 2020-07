Fena: Pirate Princess è il nuovo anime originale di Crunchyroll

In occasione della conferenza di Toonami trasmessa da Cartoon Network nel corso dell’evento online Adult Swim Con, Crunchyroll e Adult Swim hanno annunciato la serie anime originale Fena: Pirate Princess.

La coproduzione tra Crunchyroll e Adult Swim debutterà nel 2021 all’interno del contenitore Adult Swim e in streaming su Crunchyroll.

In apertura possiamo guardare l’anteprima ufficiale italiana.

Fena: Pirate Princess è una serie anime composta da 12 episodi diretti da Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, Kill Bill) e animati da Production I.G (Ghost in the Shell).

Fena: Pirate Princess – la sinossi ufficiale di Crunchyroll

Crunchyroll Italia descrive così la serie:

La serie parla di una giovane orfana, Fena Houtman. Fena è stata cresciuta su un’isola in cui non si può sperare di diventare qualcosa di meglio di una schiava per essere usata e poi gettata via dai soldati dell’Impero Britannico. Ma Fena è qualcosa di più che un’orfana bisognosa d’aiuto. Quando il suo misterioso passato riemerge, Fena rompe le catene dei suoi oppressori. Il suo obiettivo: forgiare una nuova identità, libera dalle costrizioni e cercare un luogo a cui possa realmente appartenere e scoprire i misteri che si celano dietro la parola “Eden”. È la storia di una vita di avventure che lei e la sua ciurma di reietti e improbabili alleati vivranno, cercando di raggiungere i propri scopi!

Tra le serie anime Crunchyroll Originals più recenti ricordiamo Gibiate, Tower of God, The God of High School, Noblesse, TONIKAWA: Over The Moon For You, So I’m a Spider, So What? ed EX-ARM.

Recupera Ex-Arm