Phineas & Ferb Il Film: Candace contro l’Universo – una clip esclusiva

Ieri notte il cast e il team creativo Disney+ della nuova avventura animata Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo hanno partecipato a un panel virtuale nel corso del San Diego Comic-Con@Home.

Le star Ashley Tisdale (voce di Candace), Vincent Martella (Phineas), Maulik Pancholy (voce di Baljeet) e Dee Bradley Baker (voce di Perry l’Ornitorinco) insieme ai produttori e creatori esecutivi Dan Povenmire e Jeff “Swampy” Marsh e al regista Bob Bowen hanno parlato delle origini dell’iconica serie animata.

Inoltre hanno condiviso una clip di “Such a Beautiful Day”, canzone di apertura del nuovo film in arrivo. La canzone è interpretata dalla stessa Tisdale.

Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo arriverà su Disney+ il prossimo 28 agosto e racconta il viaggio attraverso la galassia dei due fratellastri Phineas e Ferb decisi a salvare Candace, che dopo essere stata rapita dagli alieni, trova il mondo perfetto in un pianeta lontano, privo di fastidiosi fratellini.

Tutte le uscite e le novità in arrivo su Disney+ ad agosto 2020 le trovate cliccando QUI.

Phineas & Ferb – La serie

Phineas & Ferb è una serie d’animazione statunitense creata da Dan Povenmire e Jeff Marsh e prodotta da Disney Channel che vede protagonisti due fratelli che durante le loro vacanze estive concepiscono e costruiscono ogni giorno nuove e spettacolari invenzioni.

In ogni episodio, i protagonisti Phineas e Ferb, due fratellastri, passano il tempo nei loro pomeriggi liberi estivi costruendo invenzioni impossibili per bambini della loro età. Le loro fantastiche invenzioni non sono adorate da tutti. La sorella maggiore di Phineas e sorellastra di Ferb, Candace, cerca invano di farli “beccare” dalla mamma. Candace non pensa solo a far “beccare” i fratelli: è interessata anche a Jeremy Johnson, un ragazzo del quale si è perdutamente innamorata; grazie alla sua migliore amica Stacy riesce a sapere tutto quello che fa e a perfezionarsi. Tuttavia sembra che la sorellina di Jeremy non veda di buon occhio la ragazza..

Perry, l’ornitorinco di Phineas, invece, è un agente segreto che combatte contro il Dottor Heinz Doofenshmirtz. Perry riusce a sventare sempre i suoi malefici piani e, casualmente, a far scomparire sotto il naso di Candace le invenzioni di Phineas e Ferb.

Acquista Phineas & Ferb – Star Wars cliccando QUI