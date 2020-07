Call of Duty Black Ops Cold War – trapelato il logo ufficiale

The Gaming Revolution, account twitter del più noto canale YouTube, ha twittato quello che sembrerebbe essere il logo ufficiale del nuovo Call of Duty. Era da giorni ormai che vi tenevamo aggiornati sulle voci di corridoio del cosiddetto Call of Duty Black Ops Cold War. È infatti proprio questo il nome che si legge dalle immagini trapelate dal tweet. The Gaming Revolution ha affermato che le due immagini gli sono state inviate in privato da una fonte anonima.

Inizialmente ha affermato di non volerle pubblicare, per poi cambiare idea vedendo che la pagina di Twitter ufficiale di Call of Duty News le ha a sua volta rese pubbliche. Si tratterebbe fondamentalmente di due poster che invitano ad iscriversi ad un sito e ottenere dei punti esperienza, presumibilmente da utilizzare poi nel gioco. Né da Treyarch, né da Activision è comunque giunta alcuna conferma o smentita.

Cosa sappiamo di Call of Duty Black Ops Cold War?

Fino ad ora le speculazioni e i dati raccolti sono pochi. Come vi avevamo detto, al momento si conoscono giusto i nomi di alcune mappe e della presenza di alcune modalità già apprezzate nel passato, come quella Zombie. Benché anche tutte queste cose siano speculazioni, i data miner avevano scavato sufficientemente a fondo nei dati dell’ultimo aggiornamento da essere piuttosto certi della loro ufficialità.

Questo farebbe sì che per la prima volta l’annuncio di un nuovo Call of Duty non avvenga in maniera tradizionale ma tramite questi indizi raccolti poi dalla comunità di appassionati. In molti avevano già espresso perplessità davanti a questa scelta. Non è chiaro dunque se si tratti di una scelta di marketing del produttore o ci sia qualcosa di più grande dietro.

Crediamo che presto Treyarch farà la sua mossa. Non ci resta che attendere.

Call of Duty: Modern Warfare su PlayStation 4