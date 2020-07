Avvistato un UFO dieci volte più grande della Terra vicino al Sole?

Dopo aver analizzato le immagini del satellite della NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), gli appassionati di vita aliena credono di aver individuato un enorme UFO vicino al sole.

Gli appassionati di vita aliena e UFO pensano che l’anomalia vicino alla superficie del Sole sia in realtà un UFO di dimensioni inimmaginabili.

Secondo il famoso cacciatore di alieni Scott Waring, il presunto UFO è almeno “dieci volte più grande della Terra”.

Il raggio terrestre è di 3.958 miglia, il che renderebbe l’UFO più lungo di 39.580 miglia.

Waring crede inoltre che l’UFO provenga dal nucleo del Sole, dove si nutre dell’immensa energia della nostra stella.

Waring ha inoltre aggiunto sul suo blog etdtabase.com: “Nell’immagine, ho aggiunto luce e messa a fuoco e possiamo vedere che il materiale rosso si sta raccogliendo attorno allo scafo”.

“Questo cubo ha una superficie nera non riflettente, come un jet da combattimento invisibile – assorbe, ma non riflette”.

Se vi state chiedendo perché il “veicolo spaziale” sia attratto dalla stella del nostro sistema solare, la spiegazione è presto detta:

“Si pensa che i cubi abbiano creato un Sole cavo per viverci dentro e raccogliere energia, o ci sono alcune particelle speciali di cui non siamo ancora consapevoli attualmente”.

“Queste navi cubiche potrebbero raccogliere quelle particelle rare”.

“…è il loro Sole non il nostro… Quindi, che diritto abbiamo di rivendicare il Sole come nostro?”

UFO: cosa sono? Esistono UFO nel sole?

UFO è l’acronimo dell’espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object. Si tratta quindi di un oggetto volante non identificato, con cui si indica ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate.

La United States Air Force coniò il termine nel 1952. La USAF ha inizialmente definito UFO quegli oggetti che rimangono non identificati in seguito alle verifiche di esperti. Ma oggi il termine UFO è comunemente utilizzato per riferirsi a qualsiasi avvistamento apparente non identificabile, come l’UFO visto vicino al sole.

