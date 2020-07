Justice League Snyder Cut: il panel Justice Con con Zack Snyder

Il Justice Con era uno dei panel più attesi dai fan DC al Comic-Con@Home perchè il regista Zack Snyder avrebbe fornito molti aggiornamenti sulla sua Snyder Cut di Justice League. E così, in un certo senso, è stato.

Per prima cosa sembra che l’opera dovrà cambiare nome a causa di alcuni problemi legali e non potrà chiamarsi Zack Snyder’s Justice League:

“Il nome del film, Zack Snyder’s Justice League, è il nome che tutti noi desideriamo. È il nome su cui stiamo lavorando. Sono ragioni legali che non lo consentono. Stiamo provando a risolvere la cosa. Sarebbe un bel nome per questo. Vedremo”.

Per quanto riguarda l’arrivo di un trailer, sembra non dovremo aspettare molto prima di vederne uno. Il regista ha rivelato che sarà al DC Fandome il mese prossimo per svelare il primo trailer del film. Come forse sapete, il Fandom si svolgerà il 22 agosto, a meno di un mese da oggi.

“Vi dirò ragazzi, al Fandome ci saranno più filmati in modo che possiate avere un assaggio maggiore se volete”, ha detto Snyder.

Comic-Con@Home: Zack Snyder non userà materiali di altri registi nella Snyder Cut

Zack Snyder in ogni caso ha rifiutato di includere anche un “singolo fotogramma” della versione completa del film di Joss Whedon, dicendo che l’avrebbe “fatto esplodere” piuttosto che usare filmati girati da un altro regista.

“Distruggerei il film prima di usare un singolo fotogramma che non ho fatto”, ha detto Snyder sabato durante il panel Justice Con. “Questo è un dato di fatto. Farei saltare in aria la faccenda”.

Whedon ha supervisionato le riprese e la post-produzione di Justice League, che non sarà sostituita dalla Justice League di Snyder in termini di continuity. La cut del regista è “separata” dalla continuity del DC Extended Universe, secondo Snyder.

Snyder realizzerà i suoi piani originali ripristinando le riprese non utilizzate da Whedon, confermando che sarà un’esperienza “completamente nuova”.

Zack Snyder al Comic-Con@Home non ha affrontato espressamente il debutto in Justice League o nella Syder Cut di Green Lantern, anche se i fan di Martian Manhunter e Green Lantern sperano in una maggiore presenza dei due in questa nuova cut taglio della Justice League.

Riguardo alla decisione di lasciare la produzione del film anni fa, secondo Snyder la decisione era stata in effetti sua.

Come ricorderanno i fan, Snyder si è dimesso durante la post-produzione di Justice League dopo la morte di sua figlia, Autumn. Alla fine è stato sostituito nel film da Joss Whedon. Da lì sorsero molte speculazioni sull’addio di Snyder, tra cui alcune per le quali non se ne era andato volontariamente.

Ma i commenti di Snyder durante il Justice Con sembrano smentire ciò.

Tornando all’attualità, Zack Snyder ha rivelato quando i fan scopriranno se Justice League è un film o una serie, ovvero al Fandome ad agosto.

Il regista ha detto infatti al panel: “Dovrete aspettare anche per quello”.

Comic-Con@Home: Ray Fisher ha parlato di Joss Whedon

Anche Ray Fisher ha partecipato e ha parlato di Joss Whedon, affermando che il papà di Buffy è “probabilmente spaventato” dalla verità.

Ricordiamo che per l’attore “il comportamento sul set di Joss Whedon verso il cast e la troupe di Justice League è stato grossolano, offensivo, poco professionale e del tutto inaccettabile”.

Sabato l’attore di Cyborg ha spiegato: “L’uomo probabilmente ha paura, e dovrebbe averla perché arriveremo al cuore di tutto – tutto – ciò che è successo”.

Quando è stato pressato dai fan Fisher aveva in passato anche sottolineato che era vincolato da un accordo di non divulgazione.

“Sono ancora sotto contratto e sono ancora vincolato a un accordo di non divulgazione”, ha spiegato la star di Justice League. “Quindi devo stare molto attento a ciò che dico e al modo in cui lo dico, altrimenti posso essere citato in giudizio”.

Justice League Snyder Cut arriverà nel 2021 su HBO Max.

Rivedete nel frattempo Batman V Superman: Dawn of Justice