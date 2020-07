I cambiamenti de I Fantastici Quattro nelle parole di Dan Slott

I Fantastici Quattro andranno incontro ad alcuni cambiamenti nei prossimi mesi. Durante il Panel Marvel del San Diego Comic-Con@Home di quest’anno, prima di parlare di X-Men e del prossimo crossover X of Swords, si è discusso di Empyre. Tra gli ospiti c’era anche Dan Slott, coinvolto con il doppio ruolo di coautore della saga insieme ad Al Ewing e sceneggiatore dei Fantastici Quattro, tra i protagonisti principali insieme agli Avengers.

Come Panini ha anticipato in occasione della sua diretta su Facebook, Empyre prende il via sulle testate regolari di Fantastici Quattro e Avengers. Infatti, in Italia su quest’ultime saranno pubblicati rispettivamente Empyre Fantastici Quattro 0 e Empyre Avengers 0. Bene, sul Empyre Fantastici Quattro 0 compariranno due nuovi personaggi, dei quali uno potrebbe sconvolgere per sempre la vita dei “Fab Four” o – almeno – quella di uno di loro.

I cambiamenti dei Fantastici Quattro nei prossimi mesi

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

Sullo speciale faranno la loro comparsa il giovane Kree Jo-Venn e la giovane Skrull N’Kalla. Alla fine del #21 dei Fantastici Quattro (che in Italia dovrebbe essere pubblicato in ottobre, dopo Empyre Fantastici Quattro 0 che occuperà la testata regolare il mese prima) N’Kalla sembra riconoscere in qualche modo Alicia Masters, prima di essere infilzata da Wolverine.

La cosà lascerà perplessi i fan di vecchia data degli F4, in virtù del fatto che, ad un certo punto della sua storia, Alicia Masters (che attualmente è la sig.ra Grimm) è stata rapita e sostituita dalla Skrull Lyja, che diventò addirittura la compagna della Torcia Umana. Questo prima che venisse rivelato chi fosse veramente e prima del ritorno della vera Alicia Master.

Lyja era dunque data per morta e non se n’è più parlato. Ma la frase di N’Kalla ha riaperto la ferita. Empyre potrebbe riscrivere quella storia? Chi è veramente l’attuale Alicia Masters? Qualunque cosa sia, per Dan Slott cambierà i Fantastici Quattro, per sempre:

“Per i Fantastici Quattro, per il Cosmo Marvel e per l’intero Universo Marvel, tutto sarà influenzato dal problema dei Fantastici Quattro. E’ così grande tutto in Empyre, oh mio dio…“.

La storia…nella storia troverà il suo culmine e la sua conclusione su Empyre Fantastici Quattro Fallout, uno dei tre epiloghi del crossover, che Panini pubblicherà in un volume a sé stante, nella collana Marvel Miniserie.

