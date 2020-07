God of War – il nuovo capitolo potrebbe arrivare nel 2021

Nelle ultime ore si sta molto vociferando sul possibile arrivo del nuovo God of War nel 2021. Quest’inverno vi avevamo dato notizia di una serie a fumetti, mentre la notizia del giorno vede il ritorno in gran spolvero dell’atteso seguito del pluripremiato God of War del 2018. A ventilare questa speculazione è lo YouTuber Moore’s Law is Dead. Egli ha affermato che la data di lancio per il nuovo God of War è il 2021.

Stando allo YouTuber, quando Sony terrà il nuovo State of Play vociferato per agosto, non solo sentiremo parlare di un nuovo God of War per il 2021, ma anche del ritorno di un franchise, non meglio specificato. Lo YouTuber prosegue affermando che ha ricevuto notizie di prima mano da una fonte attendibile direttamente da Sony. Potete trovare il video integrale qui.

Cosa ci aspettiamo dal nuovo God of War nel 2021

Lo scorso titolo della saga di Kratos si era interrotto piuttosto bruscamente. Ci aspettiamo che con il nuovo God of War gli eventi seguano più da vicino Atreus e il destino che gli riguarda. Senza fare spoiler, abbiamo scoperto nello scorso gioco che il giovane è molto più importante di quello che si credeva agli inizi dell’avventura e che potrebbe giocare un ruolo cruciale per gli eventi del Valhalla.

Moore’s Law is Dead è sicuro che il nuovo God of War non sarà un titolo di lancio della console, altrimenti sarebbe già stato annunciato e avremmo visto numerosi gameplay e trailer. Pare che il titolo avrà la grafica più avanzata e dettagliata che abbiamo visto fino ad ora. Il mondo di gioco sarà molto più fluido e dotato di una maggiore continuità grazie alla tecnologia unica di PS5 con il suo SSD.

Se davvero ci sarà un evento Sony il 6 agosto, potremmo confermare o smentire queste voci di corridoio.

God of War su PlayStation 4