Hyper Scape sarà disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series X

Poche settimane fa Hyper Scape ha iniziato la beta gratuita ed era stato mostrato durante l’Ubisoft Forward. È notizia recente, invece, che Hyper Scape sarà disponibile dal Day One di entrambe le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X. E non è tutto: Ubisoft ha dichiarato che la priorità che si è data è certamente la fluidità e la stabilità del gioco, volendo concentrarsi in primis sui frame al secondo.

Hyper Scape punta a divenire il nuovo punto di riferimento dei battle royale. Ubisoft per fare ciò vuole consegnare ai giocatori un’esperienza stabile e senza intoppi combinando azione, velocità e adrenalina. Jean-Christophe Guyot, il direttore creativo del gioco, ha affermato che sebbene il gioco sarà, graficamente parlando, lo stesso di quello che vedrà la luce su PS4 e Xbox One, i giocatori dovranno aspettarsi risoluzioni più elevate e una stabilità del gioco di molto superiore.

Quali funzionalità saranno incluse in Hyper Scape al Day One?

Guyot ha continuato spiegando che il gioco, fin dal suo lancio anche per la attuale generazione, avrà la funzionalità di cross play. Questo consentirà ai giocatori di ogni console di poter giocare indipendentemente dalla piattaforma. Sarà anche abilitato il cross-save e dunque potranno portare da una piattaforma all’altra l’equipaggiamento, gli accessori e qualsivoglia sbloccabile posseggano.

Al momento l’open beta è disponibile solo su PC ma il gioco vedrà la luce entro la fine dell’estate, come era già stato annunciato da Guyot. Questo darà anche via alla prima stagione. Stagioni delle quali ce ne aspettiamo un bel po’ se Hyper Scape ha intenzione di gareggiare contro Apex Legends o il colossale Fortnite, la cui popolarità non accenna a diminuire.

L’unica cosa che resta da fare è scoprire presto la data d’uscita ufficiale.

