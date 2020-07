Uscite manga Edizioni Star Comics del 29 Luglio 2020

Seguono, dal sito web ufficiale dell’editore, le uscite manga Star Comics della settimana del 29 Luglio 2020.

Uscite manga Star Comics della settimana del 29 Luglio 2020:

Dragon Ball & Dragon Quest

STAR COLLECTION 5

DRAGON BALL COLLECTION 2 (di 7)

Akira Toriyama

8x20x11,7, B, 1152 pp, b/n, € 25,80

L’intera saga di Dragon Ball, nell’apprezzata edizione Evergreen Edition, diventa disponibile in sette pratici cofanetti, grazie ai quali ripercorrere le avventure di Goku e compagni, dal primo rocambolesco incontro con Bulma fino alla battaglia contro Majin Bu.

Contiene i volumi da 7 a 12.

DRAGON BALL FULL COLOR 29

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU 3 (di 6)

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 240 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Il crudele Mago Babidy, per portare a termine il suo piano, manovra Vegeta cercando di farlo combattere contro Goku e compagni. Il nuovo scontro tra i due potenti Saiyan libera un’immensa quantità di energia e il risveglio di Majin Bu diventa così inevitabile. I nostri eroi si troveranno faccia a faccia con il nemico più terribile che abbiano mai dovuto affrontare!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 17

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 240 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Mentre Aros affronta Harold all’interno della torre di Shanpane, Li e i tre sovrani si dirigono alla volta della miniera dove viene estratta la pietra magica allo scopo di fermare la follia di Dacosta, intenzionato a impossessarsi della bomba magica ad alto potenziale. Quando arrivano, però, scoprono che l’ammiraglio di Portoga giace a terra gravemente ferito, mentre davanti a loro si para Bomagura, un terribile mostro originatosi dalla bomba stessa!

Il debutto

STORIE DI KAPPA 295

RAW HERO 1

Akira Hiramoto

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

In un mondo in cui una parte del genere umano ha ottenuto delle abilità speciali c’è chi sta dalla parte della giustizia – e viene chiamato “eroe” – e chi invece si dà al crimine – e viene chiamato “mostro”. Chiaki, giovane disoccupato, è alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere i fratelli minori. Un giorno, mentre si sta recando a un colloquio importante, vede un maniaco che molesta una ragazza e, spinto dal suo senso di giustizia, interviene per aiutarla. Sarà proprio questo episodio che lo porterà a svolgere un certo “lavoro” a metà tra il bene e il male, la falsità e la verità, il dritto e il rovescio della medaglia…

Shonen e Seinen

GUNDAM UNIVERSE 76

GUNDAM THUNDERBOLT 13

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo Ohtagaki

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,00

È trascorso oltre un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel Settore Thunderbolt durante la Guerra di un Anno dello 0079. Io pilota l’Atlas Gundam, un nuovo modello di mobile suit, come membro dell’Operazione Thunderbolt volta a reprimere l’Alleanza dei Mari del Sud, la setta religiosa entrata in possesso dello Psycho Zaku. Daryl è entrato a far parte dell’Alleanza tradendo Zeon, allo scopo di far tornare come prima la professoressa Kara, regredita a uno stadio infantile, nonché di pilotare di nuovo lo Psycho Zaku. Ora il destino dei due piloti si incrocia di nuovo sulla Terra, nella Base del Vulcano Taal in cui l’Alleanza dei Mari del Sud produce in massa gli Psycho Zaku…

TARGET 100

I DIPINTI MALEDETTI 6

Hachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 4,90

Sachsen, imprigionato ad Asgardhr a causa della Sacra Fondazione dei Mecenati, è finito nelle mani di Ishka, un curatore di classe superiore in grado di manipolare i ricordi. Per salvarlo, Loki e compagni si introducono all’interno della Prigione dei Cieli, ma quando finalmente riescono a raggiungere l’amico ecco entrare in scena Miguel, il terrificante capo della prigione…

UMEZZ COLLECTION 6

IO SONO SHINGO 6 (di 7)

Kazuo Umezz

15×21, B, 360 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 15,00

Ingannata da Robin, Marin è convinta che il mondo sia andato distrutto. Ai suoi occhi il confine tra finzione e realtà si fa sempre più indefinito, ma nonostante questo non riesce a togliersi dalla mente Satoru. Nel frattempo, dopo aver compreso i grandi interrogativi dell’esistenza, Shingo dà fondo a tutte le sue capacità per rintracciare i suoi “genitori”, ma i suoi sforzi finiscono per intaccare pian piano la consapevolezza raggiunta con tanta fatica e rischiano di fargli dimenticare ogni cosa…

Shojo e Josei

AMICI 268

PERFECT WORLD 7

Rie Aruga

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Tsugumi ha lavorato assieme a Itsuki alla progettazione di una casa e, una volta conclusi i lavori, arriva il momento della cerimonia per la posa della trave. Ma proprio in quel momento una forte scossa di terremoto colpisce la zona, e in seguito nessuno sembra più riuscire a contattare Itsuki. Per accertarsi che stia bene, Tsugumi si dirige assieme a Keigo verso l’abitazione del ragazzo. Cosa scopriranno una volta giunti a destinazione?!

TURN OVER 238

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 15

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Nel territorio della Tribù dell’Acqua, devastato dalla piaga della droga chiamata nadai, Yona conosce per caso Lili, senza sapere che è la figlia di Jung-gi An, il capo della tribù. Davanti al coraggio e alla determinazione di Yona, la ragazza decide di impegnarsi al massimo per salvare la propria terra. Un giorno, però, fa uno strano incontro con un misterioso personaggio…

GHOST 184

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION 3 (di 3)

Chiho Saito

14,5×21, B, 372 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 9,95

Sfruttando Utena e gli altri, Akio è riuscito a entrare in possesso del Potere di Dios, in grado di rivoluzionare il mondo intero! È ormai tempo di svelare i misteri che ammantano il Confine del Mondo e il Sigillo della Rosa…

Prenota RaW Hero 1