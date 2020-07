X of Swords – le ultime novità e i dettagli dell’evento Marvel

In occasione del Comic-Con@Home 2020 Marvel ha presentato X of Swords, il nuovo crossover che vede protagonisti gli X-Men.

Ieri sera si è parlato di X of Swords nel Panel andato in onda sul canale YouTube ufficiale del San Diego Comic-Con International. ”Next Big Thing”, questo il nome dato da Marvel all’evento, è stato realizzato in occasione del Comic-Con@Home 2020.

Tra gli ospiti sono intervenuti Jordan White, Senior Editor per le testate mutanti e gli autori Tini Howard (Excalibur) e Gerry Duggan (Marauders). Argomento dell’incontro è stato il prossimo evento mutante della Casa delle Idee. Come sappiamo, gli X-Men stanno vivendo una nuova giovinezza dopo il recente rilancio di Jonathan Hickman, che ha aperto la strada alle attuali testate regolari degli X-Men. Ma sebbene ne sia il burattinaio, non è naturalmente l’unico autore coinvolto. Tra questi La Howard e Duggan.

X of Swords – Come è nato l’evento

Durante l’incontro, Tini Howard ha rotto gli indugi, dichiarando che “Jonathan e io ci siamo resi conto che entrambi stavamo provando a raccontare storie simili su alcuni personaggi e che potevamo metterli a dura prova in un enorme evento, che farà esplodere il mondo con cui abbiamo avuto a che fare”.

La Howard ha continuato: “È assolutamente stravagante. Ragazzi sapete che mi piace ciò che è stravagante. Viene dal mio amore per molte cose che la gente ha visto in Excalibur. L’idea della magia non solo come una cosa che ci gira attorno o permette di sparare palle di fuoco o altro. Ma come idea di una pratica culturale, come essere un cavaliere, rappresentare qualcosa e sguainare la spada per difenderla”.

X of Swords – I tarocchi

X of Swords (che tradotto letteralmente significa 10 di spade, come nei mazzi di carte) è stato introdotto in occasione del Free Comic Book Day 2020 che, quest’anno, a causa della Pandemia, si è svolto in estate. Tra i volumetti gratuiti distribuiti da Marvel ce n’è appunto uno dedicato agli X-Men, scritto dalla Howard e dallo stesso Hickman. Il preludio, usando la metafora delle carte dei tarocchi, accennava a diversi avvenimenti futuri, dipingendo un quadro desolante per molti dei mutanti.

“Sono stata solleticata dal modo in cui Jonathan si è appoggiato al 10 (X in numero romano, N.d.R.). È davvero liberatorio lavorare a quest’evento con Jonathan – ha continuato la Howard – Se conosci i Tarocchi, sai che il 10 di Spade è l’ultima carta del seme (le spade). Ciò significa che, come in tutti i semi, c’è una specie di viaggio. E il seme di Spade, se sei un lettore dei tarocchi … non augura nulla di buono”.

X of Swords – Come sarà organizzato

Ha poi parlato Gerry Duggan, che ha raccontato del modo in cui il crossover sarà gestito. X of Swords non avrà una storia centrale (la classica miniserie attorno a cui ruotano tutti i Tie-Ins). Ogni numero delle testate mutanti costituirà un capitolo integrale della vicenda.

“Abbiamo le nostre sale riunioni private segrete e abbiamo costantemente tessuto le trame per tutte queste storie intrecciate tra di loro. Scriverò insieme a Ben (Benjamin Percy, N.d.R.) su X-Force e Wolverine, e Ben sta co-scrivendo i miei numeri dei Marauders. Siamo tutti come in un complesso musicale”.

X of Swords – Alcune anticipazioni in anteprima

Gli ospiti del Panel non si sono sbottonati più di tanto, ma qualche anticipazione è stata comunque regalata ai fans.

Tempesta

“Come autore dei Marauders – ha detto Duggan – sono molto eccitato per la parte che avrà Tempesta. Una storia super che stiamo morendo dalla voglia di raccontare. Quando vedrai la copertina di Russell Dauterman e Matt Wilson per Marauders, capirai perché sono così entusiasta di questa storia per Tempesta. Dovremmo mostrare quella copertina. Mostrerò quella copertina!”.

Duggan ha così mostrato in anteprima mondiale la copertina di Marauders legata all’evento X of Swords (non è noto su quale numero sarà pubblicata).

Cypher

“Siamo tutti molto entusiasti della storia sviluppata per il giovane Douglas Ramsey – ha poi aggiunto Tini Howard – la stanza si illumina ogni volta che iniziamo a parlare della storia di Doug in X of Swords. I fans di Cypher si divertiranno un mondo“.

Capitan Bretagna

Jordan White si è invece fatto scappare due parole su Capitan Bretagna. Ha infatto detto “Direi che sono più entusiasta di quella cosa con Capitan Bretagna” a cui Tini Howard ha risposto “In quell’email che mi hai inviato abbiamo visto delle belle artworks, è persino meglio di quanto immaginassi”.

Ricordiamo che dopo il “reboot” di Hickman e l’investitura di Betsy Braddock quale nuova Capitan Bretagna, Brian sembra scomparso…che X of Swords sia l’occasione per far tornare sulle scene il vecchio Capitan Bretagna?

Il crossover prenderà dunque posto in tutte le X-testate già dal prossimo autunno.

Ieri, in occasione della live Facebook di Panini Comics, l’editore modenese ha annunciato una nuova live, dedicata proprio all’evento. Restate sintonizzati per saperne di più!

Acquista il cofanetto Blu-Ray “X-Men – Complete Collection (6 dischi)”