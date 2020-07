Uscite Planet Manga, settimana del 30 Luglio 2020

A seguire, dal sito web ufficiale di Panini Comics, le uscite Planet Manga della settimana del 30 Luglio 2020.

Uscite Planet Manga della settimana del 30 Luglio 2020

I numeri 1

Eroi

di Inio Asano

€ 12,90

IL CANTORE DELLA GENERAZIONE X GIAPPONESE NELLA MAGIA DEL COLORE. UN VOLUME UNICO DI INIO ASANO.

Una banda di bizzarri eroi lotta per bandire l’Oscurità e riportare la pace nel mondo. Ma è davvero così semplice contrapporsi all’orrore? E chi decide cos’è il male? Dal grande Inio Asano un atipico, disturbante fantasy tutto a colori in un volume autoconclusivo.

Capitan Harlock – Memorie dell’Arcadia 1

di Leiji Matsumoto, Jerome Alquie

€ 14,00

NUOVA AVVENTURA TUTTA A COLORI DEL PIRATA DELLO SPAZIO.

L’artista francese Jérôme Alquié si inserisce nel solco tracciato dal maestro Leiji Matsumoto per donarci un fedele rifacimento dell’universo di Capitan Harlock. L’equipaggio dell’Arcadia dovrà svelare il mistero di un’inaspettata ondata di gelo che si è abbattuta sulla Terra…

Le serie in corso

Io e Mr. Fahrenheit – She Likes Homo, Not Me 2

di Naoto Asahara, Akira Hirahara

€ 7,00

PER QUANTO ANCORA JUN POTRÀ NASCONDERE ALLA SUA RAGAZZA IL PROPRIO SEGRETO?

Il dramma di un giovane in lotta contro un desiderio proibito raggiunge il climax nell’adattamento a fumetti di Akira Hirahara del romanzo dallo stesso titolo di Naoto Asahara… che viaggia come sempre all’irresistibile ritmo delle note dei Queen!

Otaku Teacher 18

di Takeshi Azuma

€ 6,00

Shinguji non sa più che pesci pigliare… bravissima in tutti gli sport, non riesce a trovare qualcosa che la appassioni davvero! Annoiata tanto da sfiorare la depressione, ha bisogno di un nuovo obiettivo! Per fortuna al suo fianco c’è il professore più pazzo del Giappone!

Seraph of the end – Guren Ichinose: catastrophe at sixteen 6

di Takaya Kagami, You Asami

€ 4,90

LA FORZA PROIBITA DEL MALEFICIO DEMONIACO PORTA CON SÉ UNA LOTTA CHE RISCHIA DI ANNIENTARE GUREN.

Conflitti laceranti e desideri violenti vorticano nell’animo del futuro tenente colonnello, su cui il demone della spada ha preso il sopravvento. Per dissipare le tenebre di disperazione e solitudine c’è un’unica arma: l’amicizia!

We Never Learn 2

di Taishi Tsutsui

€ 4,90

STUDIARE COSÌ È IMPOSSIBILE!

Per ottenere la speciale raccomandazione che gli permetterà di iscriversi all’università, Nariyuki è diventato il nuovo tutor di Fumino, Rizu e Uruka. E ora il preside pretende addirittura che le ragazze prendano voti superiori alla media… Da questo manga un anime di enorme successo.

Sister & Vampire 8

di Akatsuki

€ 7,00

IL DESIDERIO CHE TI CONSUMA…

…E che, come il fuoco, riduce tutto in cenere: il cuore, la mente, l’anima. Erna aveva fatto voto di purezza, ma i sentimenti che prova per Richter le provocano un’inquietudine senza fine. Dove la condurrà questa bruciante passione?

Shuzo Oshimi

Yutai Nova – Viaggi Astrali 2

di Shuzo Oshimi

€ 7,00

COSA FARESTI SE AVESSI LA POSSIBILITÀ DI FARE TUTTO CIÒ CHE VUOI AL TUO OGGETTO DEL DESIDERIO?

Haru assiste a una scena inverosimile nel corso di un concerto ad altissima tensione erotica… Dal genio di Shuzo Oshimi, il secondo e conclusivo volume di un irresistibile dramma che mescola alla perfezione passione, sentimenti e soprannaturale.

Devil Ecstasy 2

di Shuzo Oshimi

€ 7,00

IL SEGRETO DEL DEVIL ECSTASY…

Noboru pensava di aver toccato il fondo arrivando vergine a diciotto anni per via del terrore che gli incutono le ragazze, soprattutto quelle dal seno prosperoso. Ma ora che ha scoperto il paradiso del piacere, i suoi problemi… sono appena iniziati!

Le riedizioni

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 6

di Hajime Isayama

€ 25,00

LA RIEDIZIONE IN GRANDE FORMATO DELLA SERIE CULT DI HAJIME ISAYAMA.

L’Armata ricognitiva è riuscita a contrastare la macchinazione orchestrata dal Corpo di Gendarmeria e a rovesciare il governo. Ora non resta che mettere Historia sul trono. Intanto il gruppo di Rivaille ha localizzato Eren e la stessa Historia, ma sottrarli al nemico non sarà facile…

L’Immortale Complete Edition 8

di Hiroaki Samura

€ 14,90

Il Mugairyu ha mostrato il suo vero volto, costringendo l’Ittoryu ad alzare la guardia come non mai. Mentre la caccia ad Anotsu continua, Kagimura Habaki accarezza un sogno proibito, per realizzare il quale ha bisogno di Manji e di uomini disposti a superare ogni limite.

Slam Dunk 10

di Takehiko Inoue

€ 7,00

Gli incontri del girone finale sono cominciati. Mentre lo Shohoku si allena per agguantare la qualificazione all’inter-high, scendono in campo i loro avversari. È il momento di assistere a un’altra sfida mozzafiato, quella tra il Kainan di Maki e il Ryonan di Sendo.

