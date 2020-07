World of Warcraft – tutto esaurito per i preordini di Shadowlands

Per World of Warcraft Shadowlands sono iniziati i preordini per la Collector’s Edition. Si tratterà di un’edizione di ben 120€ contenente art book, tappetino per il mouse, colonna sonora digitale, 4 spille da collezione e un codice di gioco per la epic edition. Ma non è tutto, insieme ai preordini di queste cose i giocatori avranno anche la Cavalcatura Dragone Eterno, una nuova mascotte, la pietra del ritorno, l’effetto Brivido Fantasma e un boost iniziale non appena inizierà Shadowlands.

In pochissimo tempo i preordini di Shadowlands sono diventati tutti esauriti su Amazon, sebbene sia ancora possibile comprare le Epic Edition sul negozio ufficiale di Blizzard. Il trailer della nuova espansione circola già da un po’ ed è chiaro che i giocatori non vedano l’ora di metterci su le mani. La velocità con la quale la Collector’s Edition sia andata a ruba su Amazon mostra come il gioco abbia ancora un grandissimo seguito nonostante i 16 anni sulle spalle. Un mondo e un gioco quindi in continua evoluzione.

World of Warcraft Shadowlands e i preordini delle espansioni

Non è del resto la prima volta che succede il tutto esaurito per edizioni del genere. Nonostante i prezzi sicuramente elevati, l’amore dei giocatori per World of Warcraft non diminuisce. Altre espansioni e le loro edizioni limitate avevano subito in passato episodi simili se non identici.

Blizzard ha saputo, nel corso del tempo, imporsi sul panorama MMORPG ma anche evolversi e reinventarsi in base all’epoca. 16 anni sono molto per un gioco del genere e al momento non sembra che World of Warcraft sia destinato a finire. Sicuramente un gioco Blizzard vorrà investire in un nuovo capitolo o in un nuovo progetto della saga, ma per ora il mastodontico titolo online resta saldo.

World Of Warcraft Edizione Nuovi Giocatori