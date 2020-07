Hideo Kojima – il suo nuovo gioco sarà un horror con Junji Itō?

Junji Itō, fumettista giapponese horror molto apprezzato, sta collaborando con Hideo Kojima per il suo nuovo titolo. Già il mese scorso avevamo visto degli aggiornamenti sulle pagine twitter dello studio di sviluppo. Il papà di Metal Gear è certamente al lavoro su un nuovo progetto. Questo nuovo gioco horror sarà davvero Silent Hills come si era vociferato o ne prenderà solo le idee per sviluppare qualcosa di completamente nuovo ed indipendente?

Dall’intervista completa di ben 45 minuti, Junji Itō, intervistato al Comic-Con via internet ha affermato di aver collaborato ad un nuovo progetto. Il fumettista aveva già stretto un fruttuoso sodalizio con Kojima per il più recente Death Stranding che avevamo recensito a novembre 2019 qui. Intorno al minuto 34 del video potete trovare la risposta riguardo le nuove collaborazioni con Kojima, di cui Itō ha dovuto però tacere per non rivelare dettagli.

Cosa potremmo aspettarci da un nuovo gioco horror di Kojima?

P.T., il teaser giocabile entrato ormai nella storia, uscito proprio agli inizi del ciclo vitale di PS4, aveva sconvolto i giocatori. Le sue atmosfere opprimenti, il suo essere così criptico e gli avvenimenti inspiegabili lo hanno fatto adorare da chi lo giocò. Con Junji Itō, il nuovo gioco horror di Kojima potrà beneficiare di design ancora più raccapriccianti e magari riprendere stilemi, idee o addirittura asset da quella vaga idea che era Silent Hills.

Junji Itō è particolarmente apprezzato per essere il disegnatore di Tomie e Uzumaki. Egli appariva in Death Stranding come il personaggio dell’Ingegnere che potenzia l’equipaggiamento del protagonista Sam Bridges, interpretato dal noto Norman Reedus.

Con una persona talentuosa e prolifica come Itō noi crediamo che non possa trattarsi di altro che un horror. Sarà Kojima in grado di cimentarsi in questo genere a lui alieno? Siamo certi che lo scopriremo presto se queste voci di corridoio dovessero essere confermate e il nuovo gioco sarà davvero un horror!

