PlayStation: Zara dedica un paio di sneakers alla prima console Sony

Zara ha presentato una nuova edizione di sneakers dedicate alla prima mitica PlayStation.

Ecco la descrizione sul sito di Zara:

“Sneakers con struttura a calzino con stampa e dettagli PLAYSTATION. Tiretto anteriore e posteriore per indossarle più facilmente. Regolazione con fascetta elastica anteriore. Fodera interna e soletta effetto memory in tessuto. Suola leggera con camera d’aria decorativa”.

Purtroppo la notizia negativa è che le sneakers PlayStation di Zara sono disponibili solo dalla misura 27 alla 38. Quindi solo bambini e ragazzi avranno la possibilità di indossarle…

PlayStation e Zara celebrano un mito

PlayStation (o PS1) è la prima console casalinga per videogiochi a 32 bit prodotta da Sony Interactive Entertainment nel dicembre 1994 e supportata fino al 2000. Nel luglio dello stesso anno è stata sostituita da una variante di dimensioni ridotte denominata PSOne, rimasta in commercio sino al 2006.

PlayStation segnò l’esordio di Sony nel campo delle console e fu un enorme successo dando inizio ad una rivoluzione che modificò l’immagine delle console stesse per il grande pubblico, da prodotto pensato per un pubblico giovane a realtà tecnologica in grado di cambiare la quotidianità familiare. Ed infatti le nuove sneakers PlayStation di Zara testimoniano il successo duraturo.

In questo senso erano già stati fatti iniziali tentativi ma di scarso successo, come il CD-i e il 3DO; il successo della Sony è dovuto non solo alla elevata qualità e versatilità dell’hardware prodotto, ma soprattutto a una grande campagna pubblicitaria senza precedenti in questo campo, con spot di forte impatto e originalità, che riuscì a interessare un’utenza molto vasta. In tal modo Sony riuscì a primeggiare sui marchi storici del settore, Nintendo e SEGA.

La prima PlayStation ha dato il via alla serie di PlayStation, che in linea diretta è arrivata fino a PlayStation 5.

