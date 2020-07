Daredevil e Jessica Jones: le seconde stagioni su Rai 4

Su Rai 4 arrivano Daredevil 2 e Jessica Jones 2, per un lunedì estivo all'insegna delle serie Marvel con le due seconde stagioni.

Continua l‘appuntamento su Rai 4 con le serie Marvel, per un’estate tutta all’insegna dell’intrattenimento, dell’azione e del coraggio! Si comincia con l’uomo senza paura: la seconda stagione di Daredevil andrà in onda su Rai 4 dal 27 luglio alle 21.20.

Dal 3 agosto poi il lunedì Marvel si completa con la seconda serata dedicata a Jessica Jones 2 sempre su Rai 4.

La seconda stagione di Daredevil

Nella seconda stagione, le avventure di Daredevil/Matt Murdock, si fanno sempre più articolate: dopo Kingpin,Matt si trova a fare i conti con il suo passato.

Nel frattempo, in città è tornata Elektra Natchios, figlia dell’ambasciatore greco misteriosamente assassinato che si è fatta strada nel mondo del crimine come killer. Matt si trova ora ad aiutare la ragazza, con cui ha dei trascorsi, nella lotta contro la pericolosa organizzazione giapponese chiamata La Mano.

Ma non è tutto, a Hell’s Kitchen impazza uno psicopatico che sta mettendo a ferro e fuoco le strade; il nuovo vigilante che si fa chiamare The Punisher e sembra avere un piano ben preciso per eliminare alcuni criminali legati al mondo della mafia.

Marvel’s Daredevil è stata ideata da Drew Goddard, regista dell’horror Quella casa nel bosco e del pulp 7 sconosciuti a El Royale; showrunner di questa seconda stagione sono Doug Petrie e Marco Ramirez.

Nel cast della seconda stagione di Marvel’s Daredevil tornano Charlie Cox (Boadwalk Empire) nei panni dell’avvocato Matt Murdock e del suo alter-ego Daredevil, Elden Henson (Hunger Games – Il canto della rivolta) in quelli dell’amico e collega Foggy Nelson, Deborah Ann Wall (Escape Room) come Karen Page, segretaria nello studio legale Nelson & Murdock, e Rosario Dawson nella parte dell’infermiera Claire Temple.

A loro si aggiungono Jon Bernthal (Sweet Virginia, Baby Driver – Il genio della fuga) nei panni di Frank Castle/The Punisher ed Élodie Yung (Banlieue 13: Ultimatum, Come ti ammazzo il bodyguard) nel ruolo di Elektra.

La seconda stagione di Jessica Jones su Rai 4

La tormentata supereroina dei fumetti Marvel creata da Brian Michael Bendis nel 2001 torna in azione per una seconda stagione più introspettiva. nuovi episdi esplorano il passato di Jessica Jones, a cominciare dall’origine dei suoi poteri, svelando importanti particolari legati alla morte della sua famiglia.

Incalzata e allo stesso tempo sostenuta dalla sua amica Trish Walker, Jessica si troverà a indagare su una misteriosa multinazionale che agisce nel settore farmaceutico e che forse è legata alla mutazione di alcune persone, lei compresa, mentre continua a essere tormentata dall’ormai defunto Killgrave.

Intelligentemente scritta partendo dalla destrutturazione di un supereroe, la seconda stagione di Marvel’s Jessica Jones prosegue l’originale opera di creare un’icona femminista lontana da qualsiasi cliché, un personaggio fragile e allo stesso tempo forte, sia fisicamente che caratterialmente, che si avvale dell’ottima performance di Krysten Ritter.

La seconda stagione porta ancora una volta la firma della talentuosa ideatrice Melissa Rosenberg; nel cast ritroviamo, oltre alla protagonista Krysten Ritter, Rachael Taylor, Eka Darville e Carrie-Anne Moss, a cui si aggiunge la due volte candidata agli Oscar Janet McTeer in un fondamentale ma misterioso ruolo.

