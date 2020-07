Mandrake: il nuovo fumetto avrà come protagonista una adolescente

Mandrake il mago, l’eroe dei fumetti di Lee Falk, tornerà questo ottobre, con una storia sequel, dal titolo Mandrake: Mandy.

King Features ha collaborato con Red 5 Comics e StoneBot Studios per un sequel di Mandrake il Mago in chiave moderna del franchise. Il tutto con la scrittrice Erica Schulz e gli artisti Diego Giribaldi, Juan Pablo Massa e Moncho Bunge.

“Mandrake the Magician: Mandrake’s Legacy” segue le gesta della diciassettenne Mandy Paz, una maga in erba che un giorno aspira ad essere proprio come il leggendario Mandrake”, recita l’annuncio stampa.

“Sospetta che i suoi poteri magici innati debbano avere qualcosa a che fare con i suoi genitori, ma le labbra di sua madre sono serrate e deve risolvere l’intera faccenda solo con l’aiuto del suo migliore amico, LJ”.

Quindi, forse abbiamo letto troppi fumetti, ma sembra che Mandrake potrebbe essere quel padre…

Mandrake the Magician: Mandrake’s Legacy #1 è in vendita dal 28 ottobre.

Mandrake, il Mago

Mandrake il mago (Mandrake the Magician) è un personaggio dei fumetti ideato da Lee Falk e disegnato da Phil Davis, che fece il suo esordio sui quotidiani statunitensi dell’11 giugno del 1934.

Mandrake è fra i personaggi a fumetti più famosi di sempre in tutto il mondo e particolarmente in Italia, dove nacque anche il modo di dire “non sono mica Mandrake” per indicare l’impossibilità a fare qualcosa.

Il periodo di maggior successo del personaggio è soprattutto negli anni ’40 e ’50 e dal 1939 gli venne dedicata una serie di film. Per mano di altri autori Mandrake ha continuato a essere pubblicato nel mondo diventando un personaggio di culto conosciuto anche dalle generazioni successive.

Il personaggio è anche un protagonista di Defenders of the Earth (1986-87), serie animata ambientata nel 2015.

Mandrake il mago si unisce ai compagni d’avventura della King Features, ovvero Flash Gordon, Phantom e Lothar. Qui Mandrake ha un figlio adottivo di origine asiatica di nome Kshin, che sta addestrando come suo apprendista ed erede.

