Archer 11: il trailer e la data della premiere annunciati al SDCC 2020

Dopo il rinvio causato dal Coronavirus, Archer sta finalmente tornando: FX Networks ha infatti annunciato al Comic-Con @Home la data della premiere dell’undicesima stagione, fissata per il 16 settembre. Pubblicato anche il trailer ufficiale di Archer 11.

Questa la sinossi di Archer 11, sempre pubblicata al Comic-Con @Home: “Nell’undicesima stagione della serie Archer di FX, Sterling Archer è pronto a tornare nel mondo delle spie dopo un coma di tre anni.

Mentre molte cose sono cambiate durante la sua assenza, Archer è fiducioso che gli servirà solo un po’ di tempo affinché le cose tornico come prima. Il problema: il resto della squadra lo vuole? Gli altri potrebbero non essere pronti per il suo ritorno che può inceppare il meccanismo di una macchina ben oliata”.

ARCHER 11: COME PREPARARSI

Queste le precedenti parole di Aisha Tyler a ComicBook su come prepararsi ad Archer 11: “Sento che i fan dovrebbero riguardare lo spettacolo dall’inizio. Il che, penso, sia un buon consiglio in ogni circostanza, ma per il DNA della serie, stiamo tornando ad alcune delle dinamiche delle prime stagioni.

La cosa grandiosa di Archer, è che, non importa dove siamo, se siamo nello spazio o negli anni ’40 a Los Angeles, o sull’isola di Whore, il modo in cui si interagisce rimane coerente. La dinamica tra i personaggi è sempre molto coerente, questo è il collante che tiene insieme la serie.

Ma penso anche che l’effetto sorpresa sia importante per il pubblico, per questo può essere un compito davvero divertente tornare indietro e guardare tutto dall’inizio.”

Archer è stato creato da Adam Reed, che doppia il personaggio di Ray Gillette nella serie. H. Jon Benjamin interpreta Sterling Archer, affiancato da Aisha Tyler come Lana Kane, Jessica Walter come Malory Archer, Judy Greer come Cheryl Tunt, Chris Parnell come Cyrill Figgies, Amber Nash come Pam Poovey e Lucky Yates come Algernop Krieger.

