Dragon Ball Super: cosa ci aspetta nei prossimi capitoli del manga?

L’arc Il prigioniero della Pattuglia Galattica ha preso una svolta drastica nel capitolo 62 del manga, con Merus e Moro che forse torneranno protagonisti in Dragon Ball Super.

ATTENZIONE SEGUONO SPOILER PER IL CAPITOLO 62 DI DRAGON BALL SUPER!

Dopo che Goku e Vegeta hanno entrambi affrontato Moro usando nuovi poteri, Vegeta ha dimostrato di essere il guerriero più forte e scaltro, usando una nuova tecnica rivoluzionaria.

Tuttavia, come nelle classiche battaglie di Dragon Ball Z, Moro ha avuto un’ultima temibile evoluzione ed è ora diventato il nemico finale della serie. Goku, Vegeta e gli Z-Fighters sono tutti sconfitti, e solo un angelo si frappone tra Moro e la fine della Terra. Cosa succederà ora?

Dragon Ball Super: Merus vs. Moro

La grande svolta dell’arc sembra essere il fatto che non sarà un Saiyan a salvare la situazione. Il gruppo viene salvato da Merus, l’angelo ancora sotto addestramento che ha nascosto la sua presenza sotto l’egida della pattuglia galattica.

Whis ha escluso Merus dalla missione di fermare Moro per aver quasi violato la Legge Angelica e usato il suo vero potere divino mentre combatteva con Goku. Ma ora è tornato in azione.

Dragon Ball Super: Merus, Moro e le Leggi degli Angeli

La battaglia tra Merus e Moro – e il futuro di Dragon Ball Super – dipende davvero da due cose: Merus nel combattere non deve violare la Legge Angelica (usando la sua tecnologia della Pattuglia galattica).

Bisogna poi vedere se Merus potrà essere punito dai suoi superiori per aver difeso la Terra da Moro. Non è difficile immaginare che Whis (che si è affezionato a Goku e Co.) possa dare una mano a Merus in questo senso.

Tuttavia è anche ipotizzabile che il tempo di Merus come poliziotto spaziale lo abbia influenzato nella decisione avventata di aiutare la Terra e gli Z-Fighters, indipendentemente dalle conseguenze personali. Il retroscena di come Merus è tornato sulla Terra porterà inevitabilmente Dragon Ball Super in una nuova grande trama.

Guerra divina?

Da quando Goku ha combattuto contro Beerus all’inizio di Dragon Ball Super, i fan hanno speculato sulla battaglia tra i Saiyan della Terra e gli esseri divini che governano il multiverso.

L’idea è attualmente testata nell’anime promozionale Dragon Ball Heroes, ma Dragon Ball Super potrebbe presto rendere canonica una trama su come Goku e Co. potrebbero sfidare gli dei al fine di salvare Merus da punizioni ingiuste – o, nella peggiore delle ipotesi, vendicarlo.

Vedremo se tutto ciò si avvererà davvero.

