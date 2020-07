Il Principe dei Draghi: rinnovo per altre quattro stagioni da Netflix

Netflix, durante il panel al Comic-Con @Home, ha annunciato il rinnovo per altre quattro stagioni de Il Principe dei Draghi, arrivando così (almeno) a sette stagioni. La serie animata originale Wonderstorm continuerà quindi a raccontare la storia della sua saga nel prossimo futuro.

Ad apprendere la notizia sia al cast che i fan ospiti al panel virtuale, con tutti che hanno reagito con lo stesso entusiasmo. Ognuna di queste quattro nuove stagioni avrà una durata di nove episodi ciascuna.

Confermato inoltre durante il panel, oltre il rinnovo, l’inizio della produzione della stagione 4 de Il Principe dei Draghi, ma al momento non c’è ancora una data di d’uscita ufficiale.

I fan comunque possono ora gioire, sapendo che la serie diventerà una vera e propria saga e che tanti altri episodi di questa serie animata fantasy d’azione li attendono.

IL PRINCIPE DEI DRAGHI

Al momento, sono disponibili su Netflix le prime tre stagioni, con l’ultima uscita lo scorso novembre. Questo il trailer della terza stagione, con la didascalia: “La battaglia finale sta arrivando. Preparatevi, non siete pronti. Il Principe dei Draghi Stagione 3 arriva il 22 Novembre, solo su Netflix.”

The final battle is coming. Brace yourselves, you aren't ready. The Dragon Prince Season 3 arrives November 22nd, only on Netflix. #TheDragonPrince pic.twitter.com/czBPoTtMuU — NX (@NXOnNetflix) November 2, 2019

La serie è ideata da Aaron Ehasz (Avatar: The Last Airbender, Futurama) e Justin Richmond (Uncharted 3: Drake’s Deception), prodotta da Wonderstorm e realizzata dallo studio canadese Bardel Entertainment (Rick and Morty, Teen Titans Go!).

Il Principe dei Draghi è stata annunciata per la prima volta il 10 Luglio 2018: la prima stagione (Book 1: Moon) è stata distribuita il 14 Settembre 2018, la seconda (Book 2: Sky) è arrivata il 15 Febbraio 2019. Entrambe le stagioni si compongono di 9 episodi.

La sinossi di Netflix Italia: “Una straordinaria scoperta spinge due principi umani e un elfo assassino a unire le forze nell’epica impresa di portare la pace tra le loro nazioni belligeranti”.

