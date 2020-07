Elisabeth Moss sembra oramai instancabile e, dopo il successo di The Handmaid’s Tale e L’Uomo Invisibile, ottiene ben due ruoli in altrettante serie tv di HULU e Apple TV+.

Elisabeth Moss produrrà e sarà protagonista su Apple TV+ di Shining Girls un thriller metafisico ispirato al romanzo omonimo del 2013 di Lauren Beukes. Produrrà nientemeno che Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way, con l’MRC Television Studio.

La showrunner del progetto sarà Slika Luisa (Stranger Angel). Al centro della storia ambientata durante la Grande Depressione, c’è un viaggiatore chiamato a uccidere donne brillanti e capaci per poter continuare a viaggiare. Moss sarà una giornalista di Chicago che dopo esser sopravvissuta a un’aggressione inizia a dare la caccia al proprio aggressore.

Elisabeth Moss in Candy su HULU

Non è tutto. Elisabeth Moss sarà anche l’assassina Candy Montgomery su HULU nella serie poliziesca Candy, creata dal team dietro la miniserie The Act (sempre di HULU).

La serie tv si basa sulla vera storia di Candy Montgomery, madre di due figli e moglie in Texascon, accusata di aver ucciso l’amica Betty Gore con un’ascia nel 1980. Il caso fece scalpore per i dettagli scabrosi dell’omicidio e il movente della donna.

La storia è in realtà già stata adattata precedentemente adattata in un film tv del 1990, A Killing in a Small Town, diretto da Stephen Gyllenhaal (il padre di Jake e Maggie), che vinse anche un Emmy per l’interpretazione di Barbara Hershey.

Produttori esecutivi del progetto saranno quindi Nick Antosca e Robin Veith (The Act), quest’ultima ritrova Moss da Mad Men dove era sceneggiatrice.

Moss ha dichiarato: “Volevo lavorare nuovamente con Robin e quando mi ha chiesto se volessi interpretare una casalinga del Texas accusa di omicidio, ho semplicemente chiesto dove avrei dovuto firmare”.

Elisabeth Moss, reduce dal successo del film L’Uomo Invisibile (qui la nostra recensione) e della serie The Handmaid’s Tale, ottenne il successo con Mad Men, che le fece conquistare sei nomination agli Emmy. Ha poi vinto un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione in The Handmaid’s Tale e un altro Golden Globe per la serie di Jane Campion Top of the Lake. E’ nel cast dell’ultimo film di Wes Anderson, The French Dispatch.

