Final Fantasy 14 – il free trial si amplia con l’espansione Heavensward

Con un annuncio su Twitter, Square Enix ha annunciato un massiccio aggiornamento della cosiddetta versione free trial di Final Fantasy XIV. Fino ad ora il massiccio MMORPG di Square era stato messo a disposizione con una prova gratuita fino al livello 35. Da ora invece il level cap sarà aumentato al 60 e sarà aggiunta l’espansione Heavensward.

L’anno scorso si vociferava di una serie live action, di cui solo pochi dettagli sono emersi fino ad ora. Sappiamo che tuttavia Netflix aveva intenzione di produrla. A partire da agosto comunque, se state aspettando questa produzione live action potete nel frattempo entrare nel mondo di Eorzea con un’offerta gratuita ancora più massiccia e succosa del passato! L’aggiornamento, infatti, non prevede soltanto l’aggiunta di Heavensward.

Final Fantasy 14 mette a disposizione in modo gratuito la prima espansione e molto altro.

Heavensward, uscita per la prima volta nel giugno 2015 permette ai giocatori di entrare nella regione di Ishgard e risolvere la guerra di Dragonsong contro i draghi di Dravania. Le 3 nuovi classi disponibili sono gli Ar-Ra (ovviamente presenti nell’aggiornamento), le cavalcature volanti e il level cap al 60, come già vi abbiamo comunicato. A far da contorno a tutto avremo nuove missioni secondarie per arricchire l’esperienza ad Isghard.

Ma non è tutto, oltre l’espansione saranno introdotte le classi dell’Cavaliere Nero, l’Astrologo e il Macchinista. Oltre a dar la possibilità di far provare Final Fantasy 14 in modo gratuito, questo permette anche ai giocatori di vecchia data di accedere alla patch 3.56. Si tratta quindi di un aggiornamento veramente grosso e che speriamo in futuro porterà ad aggiungere una nuova espansione all’offerta free trial.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 14 è disponibile per PC, PS3 e PS4 e dopo la sua travagliata storia di sviluppo, è divenuto uno dei più influenti MMORPG sul mercato.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn per PS4