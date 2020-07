Invincible: sei attori di The Walking Dead si uniscono al cast

Amazon ha chiamato sei membri del cast di The Walking Dead, attuali o ex, per doppiare l’iconico gruppo dei Guardiani del Globo (Guardians of the Globe in originale) in Invincible, la serie basata sul famoso fumetto di Robert Kirkman.

Lauren Cohan, Sonequa Martin-Green, Chad Coleman, Michael Cudlitz, Lennie James e Ross Marquand si sono uniti al cast della serie animata di Kirkman, Cory Walker e dell’artista Ryan Ottley. Kirkman ha rivelato i nuovi casting durante il suo panel virtuale al Comic-Con@Home.

Cohan doppierà War Woman, Coleman è Martian Man, Cudlitz interpreta Red Rush, James è Darkwing, Marquand dà voce a The Immortal & Aquarius e Martin-Green è Green Ghost: dunque Invincible riunirà parte del cast di The Walking Dead.

I nuovi si uniscono ai già annunciati Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Max Burkholder, tra gli altri.

Invincible, la serie animata con il cast di The Walking Dead

Creata da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è una serie animata basata su un mondo di supereroi per adulti, che ruota attorno a Mark Grayson (Yeun), un adolescente come tanti che ha come padre (Simmons) il supereroe più potente del pianeta.

Poco dopo il suo diciassettesimo compleanno, Mark inizia a sviluppare i propri poteri ed entra nelle grazie di suo padre.

È un supereroe che ha fatto la sua prima apparizione in Savage Dragon n. 102 (agosto 2002). La sua vera apparizione avverrà nell’anno seguente, nel 2003, sull’albo “Invincible” n. 1.

La serie è descritta come piena di suspense, azione e di emozioni, basandosi su momenti toccanti e commoventi di amore, amicizia e umanità. Dopo molti zombie Invincible sarà una nuova esperienza per il cast di The Walking Dead.

Kirkman, Racioppa, David Alpert e Catherine Winder saranno i produttori esecutivi insieme ai registi supervisori Justin e Chris Copeland (Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man). Skybound produrrà la serie.

La serie a fumetti è pubblicata in Italia da SaldaPress Invincible: 1