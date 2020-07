Metroid: Brie Larson vuole interpretare Samus Aran in un film

Brie Larson vuole davvero interpretare Samus Aran in un eventuale film di Metroid. L’attrice ha parlato della cosa durante un’apparizione nel talk show su Animal Crossing di Gary Whitta, Animal Talking.

Adam Nickerson è un produttore del programma e ha chiesto all’attrice del MCU perché pensava di essere adatta al ruolo. Sembra che la star di Captain Marvel attendesse da tempo questa domanda.

Nickerson ha detto a Brie Larson circa l’interpretare Samus Aran: “Tutti vogliono vederti interpretare Samus, Brie. Vogliono tutti che tu sia in un film di Metroid”.

“Mi piacerebbe così tanto. Mi sono vestita da Samus per Halloween due anni fa… Era letteralmente un costume da $ 20 che ho comprato da Amazon, non era niente di che.

Ero così eccitata per questo, e quindi ho pubblicato una foto su Instagram di me e del costume e le persone hanno cominciato a dire “woah!” È sempre stata il mio personaggio in Super Smash Bros. e l’ho semplicemente amata ”, ha spiegato Larson. “Quindi tutto è iniziato e sicuramente non ho messo uno stop a quella cosa e voglio assolutamente fare quel film, voglio assolutamente partecipare. Quindi, Nintendo, ancora una volta, mi piacerebbe farlo!”.

Samus Aran, la protagonista di Metroid amata da Brie Larson

Metroid è una famosa serie di videogiochi a tema fantascientifico, concepita da Makoto Kanoh e Hiroji Kiyotake e prodotta da Nintendo.

Il primo episodio debutta nel 1986. La serie è nota, oltre che per lo stile non lineare, per essere stata una delle prime ad avere una protagonista femminile. Samus Aran, cacciatrice di taglie spaziale, è infatti il personaggio principale del gioco.

Metroid è una delle saghe di maggiore successo per Nintendo, sia per pubblico che per critica, potendo contare su giochi come Super Metroid, Metroid Prime e Metroid: Other M.

Samus è anche uno dei personaggi più noti della casa, tanto da essere uno dei più amati protagonisti della saga di Smash Bros.

Vedremo se Brie Larson riuscirà a realizzare il suo sogno ed essere Samus Aran.

