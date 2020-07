WandaVision: Alla ricerca di Visione di John Byrne influenzerà la trama?

Abbiamo visto che la storia su Visione di Tom King e Gabe Walta avrà un ruolo in WandaVision, la prossima serie di Disney+ma sembra che anche Alla ricerca di Visione sarà una fonte della serie.

Infatti, un popolare insider ha indicato che Vision Quest di John Byrne sarà un’altra grande fonte d’ispirazione per la serie quando debutterà alla fine dell’anno. Inoltre, visto che Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, circola anche la voce che le sue azioni nella serie potrebbero aprire un buco nel continuum spazio-temporale che richiamerebbe a House of M.

Secondo Charles Murphy, WandaVision, infatti, adatterà l’arco narrativo degli Avengers Alla ricerca di Visione che vede Wanda viaggiare per il mondo nella speranza di riavere Visione.

In definitiva, questo porterebbe ad avere il Visione “bianco” che alcuni pensavano potessimo già vedere in Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame.

“Sappiamo da tempo che WandaVision si svolgerà sia in quella che sembra essere una realtà alterata (all’interno della TV) sia nel mondo reale in cui organizzazioni come la S.W.O.R.D. sono presenti”, afferma Murphy. “Sembra che una delle trame secondarie nel mondo reale di Wanda diventi il cercare di riassemblare Visione dopo che le sue parti sono state sparse in tutto il mondo”.

WandaVision: Alla ricerca di Visione, dal fumetto alla TV

Ecco come avevamo recensito il volume di John Byrne:

“Ecco dunque che la Visione scompare e il suo destino è il tema ricorrente di Vision Quest, la cui prima parte, formata dai nn. 42-46 della testata originale, è ora proposta in questo volume della collana Avengers Serie Oro.

Si tratta di uno dei momenti migliori della serie e ciò che avviene risulterà di enorme importanza per i futuri sviluppi del Marvel Universe. Il team si mette quindi alla ricerca di Visione ma questo sarà appena l’inizio di una sequela allucinante di tragedie. L’altro personaggio essenziale della story-line, Scarlet, andrà incontro ad avvenimenti che metteranno a dura prova il suo equilibrio psichico”

WandaVision è debutterà a dicembre e solo allora scopriremo se Alla ricerca di Visione sarà davvero alla base di una trama.

Leggete la trama originale con Avengers West Coast: Vision Quest