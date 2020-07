The Walking Dead: World Beyond – trailer e data di debutto

La pandemia ha ritardato le cose di alcuni mesi, ma The Walking Dead: World Beyond è pronto al debutto, grazie al nuovo trailer, su AMC il 4 ottobre, dopo il finale della Stagione 10 di The Walking Dead.

Per entusiasmare tutti per l’arrivo della nuova serie, AMC ha mostrato un nuovissimo trailer al Comic-Con 2020, insieme alla data della prima dello spettacolo.

Invece di mostrare la caduta della civiltà, come hanno fatto The Walking Dead e Fear the Walking Dead, World Beyond inizia con la ricostruzione del mondo.

I personaggi principali sono adolescenti e lo spettacolo è ambientato 10 anni dopo l’inizio dell’apocalisse, il che significa che questi protagonisti sono essenzialmente cresciuti in quell’epoca.

Il trailer li mostra che vivono in una comunità protetta con scuole, aziende e molte cose cui siamo abituati nella nostra vita normale. Sono a loro agio, ma questo cambia quando decidono di avventurarsi fuori dalle mura della loro comunità.

The Walking Dead: World Beyond è scritto da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete. La serie vede nel cast Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond. Gimple e Negrete sono anche produttori esecutivi insieme a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert e Brian Bockrath.

Ecco la sinossi ufficiale di The Walking Dead: World Beyond, ora più chiara grazie al trailer:

“The Walking Dead: World Beyond espande l’universo di The Walking Dead, approfondendo una nuova mitologia e la storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico.

Due sorelle insieme a due amici lasciano un sicuro e confortevole luogo per trovare pericoli, noti e sconosciuti, e non morti in una ricerca. Inseguiti da coloro che desiderano proteggerli e da coloro che desiderano prenderli, una storia di crescita e trasformazione si svolge su un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, se stessi e gli altri. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Ma tutti troveranno le verità che cercano”.

The Walking Dead: World Beyond sarà presentato in anteprima domenica 4 ottobre su AMC, immediatamente dopo il finale della Stagione 10 di The Walking Dead.

