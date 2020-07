The Walking Dead 10: primi minuti e data del finale

AMC annuncia la data per il finale di The Walking Dead 10, pubblicando anche una clip che mostra i primi minuti del gran finale.

Durante il panel SDCC 2020, ovvero il “Comic-Con @ Home”, AMC ha pubblicato una nuova clip che mostra i primi minuti del finale di The Walking Dead 10, annunciando la data d’arrivo in onda (dopo il rinvio per il Coronavirus) prevista dunque per il 4 ottobre (USA) e lunedì 5 alle 21 su Fox (canale 112 di Sky).

La clip dura circa tre minuti e mezzo e si svolge all’inizio del finale della Stagione 10. Tutti i personaggi principali si preparano al conflitto contro Beta e i Sussuratori, con padre Gabriel che si fa carico di gran parte della scena spiegando come, insieme, tutte le comunità saranno abbastanza forti da affrontare le forze della Beta.

La clip mostra anche il ritorno di Maggie, che riceve un messaggio dalle comunità che la informa della morte di Jesus e le chiede di tornare. La guerra di Beta contro i sopravvissuti inizia alla fine della clip, mentre inizia ad vedere visioni dei non morti che lo ascoltano. Dopo averli ascoltati cantare, dà l’ordine di iniziare l’assedio e l’intera orda avanza in marcia.

Il penultimo episodio di The Walking Dead 10 è andato in onda il 5 aprile. The Tower ha posto le basi per la battaglia finale, e ha introdotto agli spettatori Princess, uno dei personaggi più popolari della serie a fumetti.

La showrunner Angela Kang ha annunciato inoltre l’arrivo di sei episodi extra per la decima stagione che seguiranno l’episodio finale e saranno programmati all’inizio del 2021. Inoltre, Angela Kang ha confermato che la stagione 11 di The Walking Dead non andrà in onda nel mese di ottobre, a causa dell’emergenza epidemiologica.

LE PAROLE PRIMA DEL FINALE DI STAGIONE DI THE WALKING DEAD 10

“Stiamo continuando a lavorare a distanza per la stagione futura” le precedenti parole della showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, a ComicBook. “Scrivere, penso, è il processo più semplice da eseguire in remoto, eppure anche questo è un po ‘… difficile.

Non siamo in grado di lavorare allo stesso ritmo di quello quando siamo in ufficio, ma eravamo molto vicini alla fine del 16esimo. Generalmente consegniamo gli episodi per un episodio di grande impatto circa due settimane prima di andare in onda.”

Nel frattempo, acquistate The Walking Dead 9 (Box 4 Br)