Durante l’Xbox Showcase del 23 luglio, Square Enix ha annunciato un nuovo gioco di nome Balan Wonderland. Il titolo, ad una prima occhiata, ricorda molto Sonic the Hedgehog. Non a caso, i suoi creatori sono i medesimi. Balan Wonderland sarà un action 3D, ambientato in un modo colorato e spettacolare. Dai creatori di Sonic ci si aspetta una nuova serie degna della fama del porcospino blu. Nel trailer possiamo vedere diverse fasi di gameplay e una varietà di mappe e situazioni.

La nuova esperienza di Balan Wonderland vede coinvolto il character designer Naoto Oshima, uno dei co-fondatori del Team Sonic ma anche Yuji Naka, il creatore vero e proprio del concept. Questa collaborazione riprende sostanzialmente un sodalizio interrotto da diversi anni.

Cosa sappiamo su Balan Wonderland, il nuovo gioco di Square Enix?

Entrando all’interno di un teatro, i giocatori possono prendere il controllo dei due eroi Leo oppure Emma. Da qui potranno vivere un’avventura guidato dal maestro Balan. L’esplorazione di Wonderworld permetterà di ristabilire l’ordine e ridare felicità ai personaggi che i protagonisti incontreranno lungo il loro cammino. Il team ha parlato di più di 80 diversi costumi con cui decorare i nostri beniamini e che daranno loro anche poteri diversi e nuovi. Il gameplay consente di colpire i nemici, camminare in aria, fermare il tempo e manipolare gli oggetti.

Sappiamo che Balan Wonderland arriverà nella prima metà del 2021 per Xbox Series X, PS5, Switch e PC, ma anche per le console di passata generazione Xbox One e PS4. Il sito ufficiale del gioco ha aperto i battenti e per qualsiasi informazione potete consultarlo.

Nonostante durante l’Xbox Showcase di ieri Balan Wonderland ha fatto solo una fugace comparsa, è bastato questo ad infiammare gli animi degli sfegatati fan di quella che fu la più riconoscibile mascotte SEGA.

Xbox One S Bianca