One Piece: lo shikishi di Eiichiro Oda per i 23 anni

Per celebrare il 23° anniversario dalla nascita di One Piece, l’autore Eiichiro Oda, come ogni anno ormai, ha realizzato uno shikishi – una breve illustrazione celebrativa – con Sanji e Rufy in primo piano.

La colonna portante di Weekly Shonen Jump – One Piece -, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha infati compiuto 23 anni questa settimana con la promessa di tanti altri anni di serializzazione nel suo arsenale.

Grazie a @Mugiwara_23 tramite Twitter, ecco a voi di seguito il nuovo shikishi (a sinistra) di One Piece:

Y seguimos ampliando la colección de One Piece 😁 Hoy tenemos un nuevo Shikishi especial de la tienda de la Tokyo One Piece Tower con las ilustraciones que Eiichiro Oda ha dibujado para sus diversos aniversarios. Este es uno del 5º aniversario con Luffy y Sanji, ya tengo 3 😍😍😍 pic.twitter.com/25TsFPIP1M — Sergio (redon) (@Mugiwara_23) July 24, 2020

Inoltre, ricordiamo, è stata anche annunciata una nuova edizione per il manga e la data delle prossime pubblicazioni in volume.

Se le avete perse, inoltre, qui potete raggiungere le anticipazioni degli episodi di luglio e inizio agosto dell’anime prodotto da Toei Animation. Attenti agli spoiler.

A PROPOSITO DI ONE PIECE

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 984 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 96 volumetti.

La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto i 933 episodi ed è trasmessa ogni domenica. In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

One Piece nel 2019 ha festeggiato il 20° anniversario dalla prima messa in onda dell’anime e, in occasione, il 9 agosto 2019 è uscito nei cinema giapponesi il lungometraggio One Piece: Stampede. In Italia il film è stato proiettato il 24 ottobre 2019 nei cinema con Anime Factory e Koch Media Italia:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

Nel paese di Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi, ma nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

