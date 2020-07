Sono passati solo quattro anni dall’inaugurazione della mostra temporanea Buon Compleanno, Paz! tenutasi presso il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo (FG). E dopo quattro anni, l’arte dedicata ad Andrea Pazienza avrà uno spazio tutto suo all’interno del museo.

Si chiamerà Spazio Fumetto e verrà inaugurato martedì 28 luglio alle 19.30. Nel rispetto delle norme sanitarie anti- COVID-19, l’inaugurazione si terrà alla presenza del sindaco di San Severo Francesco Miglio e di alcune autorità locali.

A partire dal giorno successivo, sarà possibile accedere alla mostra dedicata ad Andrea Pazienza. L’accesso avverrà solo su prenotazione, telefonando al numero 0882.339611 o via email all’indirizzo mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it.

Andrea Pazienza – La mostra

Afferma il sindaco Francesco Miglio:

“Spazio Fumetto nasce con l’intento di creare un’area espositiva all’interno del museo strettamente legata alle attività del centro di documentazione Splash Archivio ‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT attiva dal 2015 nella promozione e nella divulgazione del medium fumetto attraverso visite guidate, approfondimenti tematici, laboratori didattici, corsi di disegno, incontri e workshop con autori, mostre, collaborazioni con fiere del fumetto e manifestazioni culturali, su tutto il territorio nazionale.”

“Il nuovo spazio espositivo è destinato sia a ospitare in modo permanente i disegni donati al MAT dagli autori partecipanti alla mostra collettiva ‘Buon Compleanno Paz!’ (MAT, San Severo, 22 maggio – 20 novembre 2016), sia come area per mostre temporanee personali e collettive legate al mondo del fumetto e dell’illustrazione”.

All’interno della mostra dedicata ad Andrea Pazienza sarà possibile ammirare più di sessanta omaggi da parte di grandi nomi del fumetto e dell’illustrazione.

Fra i nomi coinvolti: Simone Angelini, Stefano Antonucci, Onofrio Catacchio, Marco Dambrosio Makkox, Gian Marco De Francisco, Giulio De Vita, Andrea Dentuto, Luca Genovese, Sergio Gerasi, Davide La Rosa, Fabrizio Malerba, Milo Manara, Nicola Mari, Alberto Ponticelli, Pasquale Qualano, Giuseppe Sansone, Giorgio Santucci, Domenico Sicolo, Guido Silvestri Silver, Davide Toffolo, Walter Trono, Lele Vianello, Sebastiano Vilella, Vincino, Silvia Ziche.

Inoltre nel mese di Settembre sarà disponibile il catalogo della mostra edito da LineArte. Al suo interno troveremo contributi del fumettista Makkox, dello storico dell’arte Puca Jeronimo Rojas Beccaglia, del sindaco Miglio, e con scritti dei curatori della mostra del 2016, Antonello Vigliaroli, operatore culturale, ed Elena Antonacci, direttrice del MAT. Nel catalogo saranno presenti anche le illustrazioni di Max Frezzato, Vittorio Giardino, Corrado Mastantuono e Sergio Ponchione.

