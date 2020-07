Sergio Bonelli: le uscite della settimana 30 luglio – 5 agosto 2020

Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore, tra inediti e ristampe, previste per la settimana che va dal 30 luglio al 5 agosto 2020.

SERGIO BONELLI USCITE 30 LUGLIO – 5 AGOSTO: INEDITI

Sono 7 le uscite inedite targate Sergio Bonelli:

JULIA SPECIALE 6 Il caso dello scacco matto

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Luigi Copello

128 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 6,90

Appuntamento con lo speciale estivo di Julia tutto a colori! Una giovane Julia, assistente di una avvocatessa, si trova a indagare sul caso di un omicidio avvenuto nell’ambito di un club di giocatori di scacchi. Un uomo è stato soffocato, forse perché aveva visto qualcosa che non avrebbe dovuto…

DYLAN DOG 407 L’entità

di Barbara Baraldi e Corrado Roi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

A suonare il campanello di Craven Road 7, per chiedere aiuto a Dylan, si presenta la bellissima Berenice. La ragazza è perseguitata da una misteriosa quanto mortale presenza che, da anni, impedisce che qualsiasi uomo le si avvicini intimamente…

E con il passare del tempo la situazione si fa sempre più drammatica, perché Berenice teme addirittura che la terribile Entità voglia spingersi perfino a possederla.

COLOR ZAGOR N° 11 IL RAPIMENTO DI ICARO LA PLUME

uscita: 01/08/2020

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 128

Codice a barre: 977228271904800011

Soggetto: Mirko Perniola

Sceneggiatura: Mirko Perniola, Moreno Burattini

Disegni: Fabrizio Russo

Copertina: Alessandro Piccinelli

Colori: GFB Comics

Eva Dunkpof, la figlia di un ingegnere aeronautico che in passato aveva collaborato con Icaro La Plume nella costruzione di un velivolo chiamato “catamarano volante”, rapisce il Barone per costringerlo a far ritorno con lei sulla vetta dell’inaccessibile rupe sulla quale sorge cui sorge la misteriosa città di Ol Undas.

La Plume, infatti, in compagnia di Zagor e di Cico, si era schiantato su quella cima in una avventura risalente a molti anni prima, scoprendo una comunità rimasta isolata per millenni dal resto del mondo.

Eva, che ha assoldato una banda di uomini senza scrupoli, vuole svelare alla comunità scientifica l’esistenza di Ol Undas e impossessarsi dei suoi segreti tecnologici, ereditati da civiltà antidiluviane più avanzate della nostra.

Per raggiungere la sommità della rupe viene costruita una nave volante sorretta da palloni aerostatici. Zagor riesce a salire a bordo, finendo per tornare anche lui, con La Plume, in cima alla montagna… e scoprire così che cosa è accaduto nel frattempo agli abitanti della città nascosta!

JULIA N°263 RACKET

uscita: 01/08/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 128

Codice a barre: 977112717704300263

Soggetto: Giancarlo Berardi

Sceneggiatura: Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero

Disegni: Lorenzo Bovo

Copertina: Cristiano Spadoni

Un agguato a Big Bear Drummond, boss della malavita di Garden City, dà il via a una serie di attentati in cui a perdere la vita non sono solo delinquenti, ma anche vittime innocenti…

Sembrerebbe un regolamento di conti tra bande rivali, ma Julia sospetta un piano più complicato per mettere gli uni contro gli altri…

MISTER NO LE NUOVE AVVENTURE 14 Professione: Avventura!

di Luigi Mignacco, Michele Masiero, Roberto Diso e Massimo Cipriani

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Calçoene è davvero una Stonehenge nella foresta amazzonica? E chi sono i membri della

setta segreta che compiono sacrifici a un dio misterioso? Jerry Drake e Patricia Rowland cercano di vederci chiaro, ma forse è ben altro quello che si cela dietro le manovre criminali di un gruppo di invasati… Mister No ci saluta con un altro adrenalinico appuntamento… sotto il segno dell’Avventura!

ZAGOR N° 661 PASSATO E FUTURO

uscita: 04/08/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112253404900712

Soggetto: Claudio Chiaverotti

Sceneggiatura: Claudio Chiaverotti

Disegni: Marco Torricelli

Copertina: Alessandro Piccinelli

Il regno di Kandrax, per adesso limitato a una valle isolata i cui abitanti sono stati resi suoi succubi e messi al lavoro per costruire giganteschi draghi meccanici, si prepara a dominare il mondo… mentre Zagor, imprigionato nel corpo di un altro, cerca di raggiungerlo per fermarlo, in una realtà dove lui non esiste più, perché il druido ha cambiato il suo passato, modificando anche il suo futuro!

DAMPYR 245 Sangue sulla Siria

di Claudio Falco e Andrea Del Campo

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Da La Valletta a Damasco, dal Kurdistan alla Turchia, da Praga a Tunisi, una lunga scia di guerra e di sangue conduce Harlan Draka fino in Siria, dove lo attende un misterioso, potentissimo Maestro Delle Tenebre pronto allo scontro finale.

In questa nuova avventura, al fianco del Dampyr, oltre a Tesla la vampira e a Kurjak il

soldato, ci saranno i mercenari di T-Rex.

RISTAMPE

Sono due le ristampe fra le uscite targate Sergio Bonelli della settimana dal 30 luglio al 5 agosto.

TEX CLASSIC N° 89 SCONTRO SUL LAGO

uscita: 31/07/2020

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 64

Codice a barre: 977253211604700089

Soggetto: Gianluigi Bonelli

Sceneggiatura: Gianluigi Bonelli

Disegni: Aurelio Galleppini

Copertina: Aurelio Galleppini

Colori: GFB Comics

Sulle tracce di miss Dorsey, rapita dal suo complice, il signor Milton, timoroso che la donna stesse per tradirlo confessando a Tex i crimini di cui l’uomo si è reso colpevole, il ranger e i suoi fidi pards riescono a rintracciarla prigioniera in una baracca sperduta tra le paludi lungo il fiume Mississippi.

Qui, dopo una dura sparatoria contro gli uomini ancora fedeli a Milton, riescono a liberare la donna e a mettere in fuga il malvagio criminale, il quale, però, non andrà lontano finendo per cadere vittima di letali sabbie mobili…

Nell’episodio che segue, Kit Willer viene rapito da una tribù di misteriosi indiani sulle cui tracce si gettano immediatamente Tex, Carson e Tiger Jack. Ma la caccia ai rapitori si rivela presto una trappola mortale durante la quale i nostri subiscono a ripetizioni continui attentati che ne mettono a dura prova le loro forze…

STORIA DEL WEST N° 17 ORIZZONTI LONTANI

uscita: 05/08/2020

Formato: 19×27 cm, colore

Pagine: 96

Codice a barre: 977261217804000017

Soggetto: Gino d’Antonio

Sceneggiatura: Gino D’antonio

Disegni: Sergio Tarquinio

Copertina: Gino D’Antonio

Colori: GFB Comics

Lo scozzese Mac ha lasciato Forte Bliss e l’esercito, per il quale non si sente proprio tagliato. A Bill Adams, che ha dimostrato capacità e determinazione, viene offerta la promozione a sergente e la guida di un contingente che dovrà recarsi oltre le Montagne Rocciose per stabilire un nuovo forte.

Al suo fianco, il vecchio amico Wild Bill Hickok che è diventato scout. Lungo il percorso, l’incontro con una carovana di mormoni presi di mira dagli indiani..

Acquista anche Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1