Eric Young: il sistema WWE non funziona più

Eric Young è stato uno dei talenti nati e cresciuti nell’allora TNA che la WWE si accaparrò dando il colpo di grazie a quella che agli inizi degli anni 2000 era la sua compagnia rivale seppur con le dovute proporzioni.

Dopo alcuni anni passati ad NXT, con discreto successo, il passaggio di Young nel main roster è coinciso con un lento ma inesorabile declino culminato con il licenziamento in piena emergenza Coronavirus – cliccate QUI per tutti i dettagli.

Eric Young, come molti suoi colleghi, si è rimboccato le maniche ed è tornato ad iMPACT la scorsa settimana durante il PPV Slammiversary.

Intervista da Busted Open Radio, ha parlato apertamente della situazione attuale in WWE e del perché questo copione si ripete ciclicamente per molti lottatori ovvero un grande stint ad NXT e poi l’oblio a Raw o SmackDown!

Per Eric Young è il sistema WWE che non funziona, le dichiarazioni

Le dichiarazioni di Eric Young sono inequivocabili e attaccano la WWE e il suo sistema.

Il lottatore quarantenne descrive la situazione dicendo che a volte si è “dimenticati” dal team creativo senza apparenti motivi. Questo capita soprattutto a chi non è bravo a vendersi e perorare la propria causa schierandosi.

È il sistema WWE che non funziona più per Young. Impossibile discutere di quelle che deve accadere dentro e fuori dal ring e la sensazione è quella di commettere sempre e comunque errori. Migliaia di regolare da seguire ma poca creatività: i lottatori devono omologarsi sia nel modo di combattere che di parlare.

Il sistema è fallato, tant’è che Young ha provato anche a parlare direttamente con Vince McMahon con risultati tutt’altro che positivi.

Young ricorda di aver avuto due conversazioni con McMahon, che lo ha ascoltato in maniera rispettosa ma di fatto senza recepire quello che gli veniva detto.

Il lottatore cita poi un non preciso “torto” ricevuto da McMahon concludendo che in generale se vuoi portare avanti con successo una trasmissione di tre ore ma non hai 5 minuti per parlare con un tuo dipendente qualcosa evidentemente non funziona come dovrebbe.

Acquista TNA: Best of X-Division cliccando QUI