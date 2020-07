Il The Hollywood Reporter comunica nuove info circa la produzione di Black Adam, stand-alone dedicato al personaggio DC interpretato da Dwayne Johnson; come riportato infatti, data l’emergenza Coronavirus, il film non entrerà in produzione prima del 2021.

Questo, sicuramente, comporterà l’attesa per ulteriori dettagli sul film, ma soprattutto potrebbe far slittare ulteriormente la data d’uscita fissata per Black Adam.

Inizialmente, le riprese dovevano iniziare questa primavera, ma l’emergenza mondiale ha costretto Warner Bros. al rinvio.

IN ATTESA DELLA PRODUZIONE, TUTTE LE INFO SU BLACK ADAM

Recentemente, Noah Centineo è entrato a far parte del cast del film di Dwayne Johnson; l’attore interpreterà Atom Smasher, un personaggio che può controllare la sua struttura molecolare con la capacità di manipolarne le dimensioni, la forza e la durata.

Atom Smasher è l’identità segreta assunta da due diversi personaggi dell’Universo DC. La prima incarnazione è apparsa sulle pagine di All-Star Squadron n. 25 del 1983, creato da Roy Thomas e disegnato da Jerry Ordway, come alter ego di Manfred Mota; la seconda incarnazione è stata creata da David S. Goyer e James Dale Robinson, con disegni di Scott Benefiel, come alter ego di Albert Rothstein, apparendo per la prima volta in JSA Secret Files n. 1 del 1999.

Queste le parole di The Rock circa la genesi del film: “Black Adam è con me da più di dieci anni. Questo vi dà un’idea di quanto io tenga a questo progetto e da quanto ci tenga Seven Bucks. Warner Bros., New Line Cinemas, DC hanno offerto un supporto incredibile in questi anni.

Jaume Collet-Serra, che ha anche diretto Johnson nel film Jungle Cruise, dirigerà il film su una sceneggiatura di Adam Sztykiel. Ricordiamo inoltre che Black Adam parteciperà al DC FanDome gratuito il 22 agosto.

Nel frattempo, acquista il Blu-Ray di Shazam!, con protagonisti Zachary Levi e Asher Angel