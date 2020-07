I Looney Tones Titti & Silvestro sono i protagonisti della nuova collezione Thun capsule collection. La famosa Azienda altoatesina ha interpretato i characters del cartoon senza tempo, Titti & Silvestro, con le loro caratteristiche estetiche distintive. Dopo molti inseguimenti e colpi di scena, i due eterni rivali sembrano finalmente scambiarsi dolci messaggi nella collezione dedicata.

La collezione, già disponibile presso i punti vendita Thun, si suddivide in dieci accessori, come il portachiavi, due mug con decoro sottosmalto e una shopper; oggetti diversi per momenti diversi, da condividere con la famiglia e con gli amici.

La collezione è realizzata in ceramica bocciardata con la palette colori propria di Thun e i suoi canoni stilistici. Titti & Silvestro abbracciano elementi tradizionali del marchio, come il cuore, in una perfetta commistione di generi e di valori. L’allegria, così caratteristica delle avventure dei due personaggi, incontra così la sorpresa e la gioia nel ricevere un dono.

Titti & Silvestro e la collaborazine fra Warner Bros. & Thun

Questa nuova collezione sigilla la nuova collaborazione tra Thun e Warner Bros. Consumer Products, e celebra positività, gioia, condivisione e il senso della famiglia.

“Due universi uniscono le forze, condividendo gli stessi valori fondanti che li hanno resi celebri nel mondo, con un progetto che valorizza le storie dei personaggi in una nuova ed esclusiva edizione, sottolinea Francesco Spanedda, Chief Brand Officer di Thun Spa, aggiungendo:

“La nuova partnership ribadisce la competenza di Thun nell’ambito di progetti e sviluppo prodotto legati al mondo del collezionismo e dell’oggettistica, rendendo la collaborazione strategica per entrambe le aziende”.

La partnership, che abbraccerà il biennio 2020-2021, si svilupperà anche intorno ad un progetto di comunicazione dedicato, che si declinerà a partire da metà luglio sia in store che online attraverso il claim Titti & Silvestro: finalmente amici? e l’hashtag #LooneyTunesXThun

