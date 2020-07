Marvel’s Storyboards: la docuserie da questa settimana su YouTube

La Marvel ha annunciato Marvel’s Storyboards. Una nuova docuserie costituita da 12 episodi. Storyboards esplorerà “le origini e le ispirazioni dei creatori di tutti i media Marvel” e sarà disponibile gratuitamente per la visione su YouTube!

Qui di seguito, vi riportiamo il comunicato stampa ufficiale della Marvel:

“Per fare una sorpresa a tutti i fan Marvel, Marvel Enterteinment svelerà in una premiere mondiale la serie Marvel’s Storyboards, giovedì 23 luglio! I fan potranno sintonizzarsi per la prima stagione di Marvel’s Storyboards sul canale You Tube ufficiale della Marvel in maniera del tutto gratuita!”

Marvel’s Storyboards

Marvel’s Storyboards è una serie di 12 episodi che seguirà Joe Quesada, il dirigente creativo di Marvel Entertainment, in un viaggio all’esplorazione delle origini delle storie più famose e delle ispirazioni dei creatori di tutti i media Marvel e le loro emozioni durante il lavoro presso la Marvel a New York.

La serie sarà trasmessa in due stagioni composte da soli 6 episodi, mostrando alcuni dei creatori più acclamati dalla critica tra cui Bobby Lopez, Johnny Weir, Margaret Stohl, Hugh Jackman, Sasheer Zamata, Ed Viesturs, Natalia Cordova-Buckley Nelson Figueroa, Gillian Jacobs, Samhita Mukhopadhyay e Taboo.

Joe Quasada ha commentato l’annuncio:

“Che voi scegliate o meno di parlare, o agire, noi siamo tutti storytellers con qualcosa da condividere. Marvel’s Storyboards coglie quello spirito e vi porterà dietro le quinte di alcuni dei protagonisti dei film, della televisione, della musica, del teatro, dello sport e oltre. Ora che molti di noi stanno passando molto tempo a casa, abbiamo pensato fosse più importante ora più che mai, rendere queste storie ispiranti accessibili a più persone possibile e condividerle con tutto il mondo. Siamo emozionati per il debutto di Marvel’s Storyboards per questa estate!”

Per più di vent’anni Joe Quasada ha supervisionato i lavori della Casa delle Idee. Tra fumetti, film e serie televisive assumendo anche il ruolo di Marvel’s Editor-in-Chief, incarico ricoperto all’epoca dal sorridente Stan Lee. Proprio durante i suoi dieci anni nel ruolo di Editor in Chief, la Marvel è diventata una dei maggiori centri creativi lanciando giovani talenti, ancora importanti al giorno d’oggi.

“Dopo aver fatto questa serie, sono stato letteralmente spazzato via dal grande talento e dalla passione che ognuno di questi creatori portano al loro lavoro e spero che anche i nostri fan lo percepiscano.” Ha aggiunto Joe Quasada.

Oltre a Storyboards, Joe Quasada è il produttore esecutivo di altre serie, come Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D, e la serie Marvel 616 per Disney. Quasada è anche il supervisore della nuova serie animata Marvel Rising.

