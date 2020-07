NHL 21 è stato ufficialmente rimandato per la nuova generazione di console. A comunicarlo è stata Electronic Arts tramite un post sul sito ufficiale. Mesi fa vi avevamo dato una lista dei giochi di lancio di PS5, in cui figurava anche NHL 21, ma pare che invece così non sarà, almeno per ora.

Con NHL 21 rimandato per la nuova generazione di console EA rischia molto tra gli appassionati che formano lo zoccolo duro di questa serie. Sotto il post twitter dell’annuncio in molti hanno reagito negativamente. In generale il gioco vedrà la luce con un leggero ritardo quest’anno, ma per la nuova generazione è stato rimandato a data da destinarsi e non sono noti altri dettagli al momento.

Perché EA ha rimandato NHL 21 per la nuova generazione?

Dal comunicato ufficiale si legge che il team ha spostato la data di lancio del gioco da settembre ad ottobre. Settembre era sempre stato il mese di NHL ma quest’anno le cose sembra andranno diversamente. Il team parla infatti di “circostanze straordinarie” e l’impossibilità, almeno per ora di sviluppare NHL 21 per la nuova generazione di console.

Questo è dovuto in parte al numero di bug e aggiustamenti da fare al gioco che sono emersi nelle fasi finali dello sviluppo. Del resto NHL 21 non è il primo gioco a subire questo destino quest’anno, vi avevamo parlato sia di Crysis Remastered che di Cyberpunk 2077. Giochi che hanno avuto slittamenti notevoli.

Electronic Arts ha comunque ribadito che la nuova generazione di console porterà migliaia di nuove possibilità di sviluppo e miglioramento per i giochi della serie. Il team ha semplicemente bisogno di più tempo per prendere confidenza con la tecnologia e ciò ha portato a rimandare NHL 21 per la nuova generazione di console.

I fan di NHL 21 sono un numero ristretto di giocatori, ma tutti molto fedeli al brand. Purtroppo dovranno aspettare ancora un po’ nel caso vogliano giocare il nuovo capitolo su un hardware più potente.

Recupera NHL 20 per PS4!