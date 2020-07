Warner Bros.: le uscite home video di agosto e settembre

Vi riportiamo le uscite Warner Bros. di agosto e settembre legate al mercato home video.

Uscite Warner Bros. Agosto

LA DEA FORTUNA – 27 AGOSTO

REGIA: Ferzan Ozpetek

CAST: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca,

Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Serra Yilmaz,

Cristina Bugatty, Filippo Nigro, Pia Lanciotti.

GENERE: Drammatico

BOX OFFICE: Oltre 8 mln di euro

Il nuovo film di FERZAN OZPETEK, un grandissimo successo di pubblico e critica. Il regista torna al suo cinema più iconico con una storia sull’amore, sui sentimenti e sul ritrovarsi.

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più

di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo.

L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

RICHARD JEWELL – 27 AGOSTO

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde e Paul Walter Hauser.

GENERE: Biografico, Drammatico.

BOX OFFICE: 2,6 mln di euro.

Diretto dal Premio Oscar® CLINT EASTWOOD e basato su fatti realmente accaduti, “Richard Jewell” è la storia di ciò che può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità.

Il film è interpretato dai Premi Oscar® SAM ROCKWELL (Tre Manifesti a Ebbing,

Missouri) e KATHY BATES (Misery Non Deve Morire, American Horror Story).

“C’è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di tempo”.

Il mondo viene così a conoscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe.

Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della

sua vita. Rivoltosi all’avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant, Jewell

professa con fermezza la sua innocenza.

Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD

per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse

persone che cercano di distruggerlo.

BATMAN ANTHOLOGY 1989-1997 – 27 AGOSTO

CONTIENE: Batman (1989), Batman – Il Ritorno (1992), Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997).

UN IMPERDIBILE COFANETTO CON I 4 GRANDI FILM DI BATMAN IN DVD E BLU-RAY!

TITANS OF CULT

2001 – ODISSEA NELLO SPAZIO E QUEI BRAVI RAGAZZI

I DUE CAPOLAVORI ASSOLUTI DI STANLEY KUBRICK E MARTIN SCORSESE SI AGGIUNGONO ALLA SERIE TITANS OF CULT, UNA PRESTIGIOSA COLLANA DI STEELBOOK IN EDIZIONE LIMITATA CHE OMAGGIA I GRANDI CULT DEL CINEMA.

2001 – ODISSEA NELLO SPAZIO

Il folgorante successo di Stanley Kubrick, vincitore di un Premio Oscar®, è un dramma

suggestivo dell’uomo contro la macchina, un’incredibile fusione di musica e movimento.

Kubrick (che ha scritto la sceneggiatura insieme ad Arthur C. Clarke) inizia dai nostri antenati preistorici, poi attraversa i millenni (con uno dei jump cut più strabilianti della storia del cinema) fino allo spazio colonizzato per poi scaraventare l’astronauta Bowman (Keir Dullea) nelle profondità ignote dello spazio, forse addirittura verso l’immortalità.

“Apri la saracinesca esterna HAL”. E che abbia inizio un incredibile viaggio senza precedenti.

QUEI BRAVI RAGAZZI

Tratto dal best seller Il Delitto Paga Bene, Quei Bravi Ragazzi è considerato un caposaldo

della storia cinematografica. Diretto e co-sceneggiato da Martin Scorsese, il film vanta un cast stellare tra cui: Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco, Paul Sorvino e Joe Pesci, vincitore, per questo film, dell’Oscar® come Miglior Attore Non Protagonista.

Dal racconto di trent’anni di vita nella mafia del pentito Henry Hill, si delineano stile, mentalità e riti dell’universo mafioso italo-americano attraverso omicidi, contrabbando, spaccio di droga, rapine, carcere, ma anche pranzi, feste, mogli, figli ed amanti.

Ed ex “amici”, tra i quali il potente James Conway (Robert De Niro) e il sanguinario Tommy DeVito (Joe Pesci).

Uscite Warner Bros. Settembre

BIRDS OF PREY (E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN) – 10 SETTEMBRE

REGIA: Cathy Yan

CAST: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee

Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor, Chris Messina.

GENERE: Avventura, Azione.

BOX OFFICE: 2,4 mln di euro

MARGOT ROBBIE (Tonya) torna a vestire i panni di Harley Quinn, al fianco di MARY ELIZABETH WINSTEAD (10 Cloverfield Lane, Fargo in TV) nel ruolo di Huntress; JURNEE SMOLLETT-BELL (True Blood della HBO) nei panni di Black Canary; ROSIE PEREZ (Fearless – Senza Paura, Pitch Perfect 2) in quelli di Renee Montoya; CHRIS MESSINA (Argo, Sharp Objects in TV) è Victor Zsasz; ed EWAN MCGREGOR (Doctor Sleep, i film Trainspotting) è Roman Sionis.

Fa il suo esordio sul grande schermo ELLA JAY BASCO, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Il film, basato sui personaggi della DC Comics, è stato prodotto dalla stessa MARGOT ROBBIE.

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e

della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare.

Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

IL DIRITTO DI OPPORSI – 10 SETTEMBRE

REGIA: Destin Daniel Cretton

CAST: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan e O’Shea Jackson Jr.

GENERE: Drammatico

BOX OFFICE: 1,3 mln di euro

MICHAEL B. JORDAN (Black Panther, Creed – Nato per Combattere, Creed II) e i Premi

Oscar® JAMIE FOXX (Ray, Baby Driver – Il Genio della Fuga, Django: Unchained) e BRIE

LARSON (Room, The Glass Castle, Captain Marvel), sono i protagonisti di questo drama illuminante che porta sul grande schermo una delle storie più importanti del nostro tempo.

Diretto dal premiato regista DESTIN DANIEL CRETTON (The Glass Castle, Short Term 12).

Prodotto dal due volte candidato all’Oscar® GIL NETTER (La Vita di Pi, The Blind Side)

e ASHER GOLDSTEIN (Short Term 12).

Tratto dal best-seller di Bryan Stevenson Just Mercy: A Story of Justice and Redemption.

Una storia vera, potente e stimolante, “Il Diritto di Opporsi” segue il giovane avvocato Bryan Stevenson (Jordan) e la sua storica battaglia per la giustizia.

Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere

dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’avvocatessa locale Eva Ansley (Larson).

Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian (Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza e il fatto che

l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire.

Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

TOLO TOLO – 10 SETTEMBRE

REGIA: Checco Zalone

CAST: Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré,

Alexis Michalik.

GENERE: Commedia

BOX OFFICE: Oltre 46 mln di euro.

Tolo Tolo è il quinto film di CHECCO ZALONE ed il primo che lo vede anche nel ruolo di regista. Un lavoro lungo e complesso di quasi nove mesi di riprese, tra Kenya, Marocco, Malta e diverse città italiane che ha portato ad un grande, e previsto, risultato al box office.

Con la partecipazione di BARBARA BOUCHET.

Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

LA MIA BANDA SUONA IL POP – 10 SETTEMBRE

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini,

Paolo Rossi, Angela Finocchiaro.

GENERE: Commedia

Il nuovo film di FAUSTO BRIZZI che omaggia le reunion dei gruppi anni ‘80 con un gruppo di attori di grande comicità.

Nei panni di Olga troviamo la sempre affascinante NATASHA STEFANENKO e

c’è spazio anche per una comparsata di SERGIO RUBINI e TIBERIO TIMPERI.

Il magnate russo Ivanov sogna una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale

italiano preferito, i Popcorn, (Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi,

Angela Finocchiaro) famosissimi negli anni ’80.

Il manager della band, Franco (Diego Abatantuono), che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Così i quattro membri della band, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura…

Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con

stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov

progettata da Olga.

Le loro resistenze sono inutili. Ma le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti…

Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il

colpaccio?

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Per acquisti su Amazon, segnaliamo diverse offerte cumulative sempre a tema Warner Bros.: