Eagle Pictures: le uscite home video di agosto e settembre 2020

Sarà un inizio dell’estate all’insegna del grande cinema grazie alle uscite Eagle Pictures in arrivo ad agosto e settembre. Di seguito, tutte le novità home video:

USCITE EAGLE PICTURES AGOSTO

Il 5 agosto arriva in edizione DVD e COMBO (contenente il doppio formato DVD + Blu-ray) RED SNAKE di Caroline Fourest, action ispirato all’incredibile storia vera di Nadia Murad, attivista per i diritti umani e Nobel per la Pace 2018.

La giornalista e documentarista Caroline Fourest prende spunto dalla biografia di Nadia Murad scegliendo di raccontare come le guerre al terrorismo non le combattono solo gli uomini, bensì chiunque abbia dentro di sé un desiderio di giustizia.

Al centro della vicenda Zara, una giovane donna “Yazidi”, che dopo aver assistito allo sterminio della sua famiglia viene rapita e venduta come schiava ad un combattente Daesh. Riesce miracolosamente a scappare e si unisce a un gruppo di guerrigliere determinate a combattere l’ISIS.

Unite più che mai queste donne coraggiose aderiranno quindi alla resistenza curda, riuscendo a mettere in fuga i loro nemici, convinti di non arrivare in Paradiso se uccisi da una donna.

Dal 26 agosto divertimento per tutta la famiglia con QUA LA ZAMPA 2, secondo capitolo con protagonista l’amatissimo golden retriever Bailey, edito in DVD e COMBO

(DVD + Blu-ray).

Dietro la macchina da presa Gail Mancuso, già alla regia di fortunate e amatissime serie tv come “Modern Family” e “Una mamma per amica”. La voce italiana del cane Baily è affidata

a Nanni Baldini, che rafforza la personalità all’amico a 4 zampe in questa nuova storia ricca di momenti toccanti.

Il cane Bailey vive una vita serena nella casa di campagna con i suoi padroni Ethan e Hanna. Insieme a loro, la nipotina Cj a cui Bailey si è ormai affezionato e con cui gioca e si diverte. L’armonia della casa viene stravolta quando la mamma di Cj decide di portare via la bambina e di trasferirsi altrove.

Il tempo per Bailey però scorre inesorabilmente e anche reincarnandosi in altri cani non smetterà mai di tenere fede alla promessa fatta anni prima: aiutare e proteggere Cj in ogni situazione.

USCITE SETTEMBRE

Dal 2 settembre grandi emozioni in musica con FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM – IL CONCERTO RITROVATO, un’imperdibile edizione ricca di extra, disponibile in DVD e Blu-ray.

L’edizione Home Video propone il docu-film campione d’incassi con la regia di Walter Veltroni e le immagini dello storico concerto di Faber con la PFM a Genova nel 1979.

Lo storico filmato del live, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, arricchisce il docu-film dedicato a una indimenticabile pagina della storia della musica italiana.

Ricostruito l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi cantautori di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo.

Nel video Fabrizio De Andrè si esibisce nei suoi brani più famosi e amati, tra cui

Il pescatore, La canzone di Marinella, Bocca di rosa, La guerra di Piero e molte altre.

Il contenuto

L’edizione Home Video tra i contenuti extra riporta, inoltre, i video dell’esecuzione di

3 brani non presenti nel documentario uscito al cinema, ovvero Sally, Maria nella bottega d’un falegname e la struggente Verranno a chiederti del nostro amore. All’interno delle confezioni un booklet di 20 pagine con gli approfondimenti e i segreti della lavorazione del film.

Le testimonianze sono di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari, Guido Harari; tutti raccontano le immagini di quell’avventura straordinaria, rievocando l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata.

Sempre dal 2 settembre arriva anche il film inedito 1918 – I GIORNI DEL CORAGGIO, appassionante war movie con cast stellare edito in formato DVD e Blu-ray.

Basato sull’opera teatrale vincitrice del Tony Award tratta dal romanzo di R. C. Sherriff e Vernon Bartlett, il film è una storia potente con protagonisti gli attori Sam Claflin, Asa Butterfield e Paul Bettany.

È il 1918 le truppe inglesi del Capitano Stanhope Sam Claflin sono rintanate nelle trincee della prima linea di combattimento nel nord della Francia.

L’esercito tedesco sta preparando l’Offensiva di Primavera, è sempre più vicino e la tensione in trincea si fa più pesante. In questo clima di snervante attesa, il giovane Raleigh Asa Butterfield fresco di addestramento e carico di adrenalina per la sua prima vera missione sul campo, è pronto per la battaglia.

L’horror di settembre

Dal 23 settembre appuntamento con il brivido grazie a THE ROOM – LA STANZA DEL DESIDERIO, horror inquietante edito in DVD e COMBO (contenente il doppio formato

DVD + Blu-ray). Diretto da Christian Volckman, il film presenta una regia solida e dal ritmo vivace, arricchita da un fotografia suggestiva che evidenza un clima sospeso e irreale di indubbio fascino.



Kate e Matt sono una giovane coppia di trent’anni in cerca di una vita più autentica e sana Lasciano la città per trasferirsi in una vecchia casa in mezzo al nulla; presto scoprono una stanza segreta che ha lo straordinario potere di materializzare tutto ciò che desiderano La loro nuova vita diventa una vera favola.

Trascorrono giorni e notti assecondando ogni loro desiderio di possesso materiale, nuotando in denaro e champagne. Tuttavia, sotto questo apparente stato di felicità, si nasconde qualcosa di più oscuro alcuni desideri possono avere conseguenze terribili.

Quella stanza trasforma il loro sogno più grande in un incubo quando dà a loro quello che stavano aspettando da sempre e che la natura gli stava negando.

