Cursed: Katherine Langford parla delle scene di combattimento

A pochi giorni dal suo arrivo, Cursed ha conquistato i fan, diventando in così poco tempo il contenuto più visto fra film e serie tv. Con un cast giovane e brillante, una storia avvincente e ben orchestrata e un’ottima realizzazione, la serie si prepara a competere nei prossimi anni con The Witcher.

QUI PER LA NOSTRA RECENSIONE

In una recente intervista a ComicBook.com, la stella Katherine Langord ha parlato della serie, soffermandosi anche sulle tanto apprezzate scene di combattimento che la vedono protagonista.

“In primo luogo, voglio sottolineare la nostra incredibile squadra di stuntman. Ho avuto una serie di mosse durante i combattimenti molto complicate, io non avrei saputo farle. Sono stati incredibili, durante le prove per le scene di combattimento siamo stati sempre insieme, è stato bello vederli, imparare e provare ad emularli.

Ho avuto comunque modo di lavorare con il mio corpo: sono una ex atleta e l’idea di potermi muovere come mai fatto prima per altri ruoli mi ha davvero entusiasmata. Sono state quattro settimane intense, dove mi sono trasformata in questa ragazza capace, combattente.

È sicuramente stato qualcosa che mi è piaciuto e che mi piacerebbe fare di più, perché credo sia un insieme di abilità specifico. Abbiamo avuto davvero delle scene di combattimento complicate, sicuramente” le parole dell’attrice.

LE PAROLE DEL RESTO DEL CAST

Pochi giorni fa, sempre a ComicBook.com, era stato invece Daniel Sharman a commentare la serie, analizzando il suo personaggio: “Ha degli elementi da escluso e incompreso e questo lo rende ancora più attraente da interpretare” spiega Sharman “Ha qualcosa dentro di ancora irrisolto. Una certa instabilità, un po’ come Troy (Otto, di Fear the Walking Dead).

La sua instabilità interiore è visibile più da come agisce, mentre questo l’ho tolto dal Monaco Piangente perché volevo risultasse più freddo, senza emozioni. Troy è stato divertente da interpretare, anche il suo modo di interagire con persone come lui; mentre empatia e capacità di relazionarsi mancano al Monaco Piangente e questo rende ancora più interessante la sua caratterizzazione.

Mi piace comunque che in entrambi manca una certa teatralità, il pubblico si chiede costantemente chi sia realmente questa personaggio. Ci sono sicuramente delle somiglianze tra loro”.

LA SERIE CON KATHERINE LANGFORD: CURSED

Cursed è una serie ideata e tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller; la storia è una rivisitazione della leggenda arturiana incentrata su Nimue, una ragazza con un dono misterioso destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago.

Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther.

Cursed è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili.

Nel cast: Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Daniel Sharman (Monaco Piangente).

Acquista Cursed, il romanzo illustrato