Marvel Masterpieces: David Palumbo disegnerà le carte collezionabili

A settembre, le carte collezionabili Marvel Masterpieces di Upper Deck torneranno nei negozi, questa volta con disegni originali di David Palumbo.

“Upper Deck annuncia il ritorno delle carte collezionabili Marvel Masterpieces, con 135 nuovissime carte realizzate dall’acclamato illustratore David Palumbo. Il completamento di queste carte super premium ha richiesto quasi due anni e comprende gli eroi e i cattivi più famosi della Marvel.

I fan della Marvel avranno molto da ammirare in questa nuova collezione, a partire da un set base numerato con 4 livelli di rarità. Inoltre vi saranno carte lenticolari Mirage molto ambite, le carte Holofoil e le carte Canvas che danno la vera sensazione di dipinti in miniatura.

Anche gli inserti metallizzati Battle Spectra, ispirati alle precedenti versioni, tornano nel 2020. I collezionisti possono trovare variant numerate “What if…”, Preliminary Art Variants e carte autografe firmate, nonché Metallurgy metal cards mai viste prima che debutteranno nel 2020.

Le parole di David Palumbo su Marvel Masterpieces

“Come fan della Marvel da tutta la vita, sono rimasto sbalordito quando Upper Deck mi ha chiesto di lavorare su Marvel Masterpieces, eppure avevo anche la sensazione di essermi allenato tutta la vita per questo. Ha illuminato i miei ricordi d’infanzia e mi ha riportato indietro a quell’entusiasmo molto precoce e molto puro”, ha dichiarato David Palumbo.

“Questo è stato uno dei progetti più gratificanti cui abbia mai partecipato, e spero che la mia gioia per questi personaggi traspaia nel risultato finale”.

Come illustratore, Palumbo lavora principalmente sui generi fantasy e di fantascienza, dove ha dipinto numerose illustrazioni per Magic: The Gathering.

Ma la sua attività lo ha portato a collaborare anche con Marvel Comics, Tor.com, Lucasfilm, Night Shade Books, Pyr e Road Runner Records, Acclaim Entertainment, Black Library, Riley Films, Science Fiction Book Club, Solaris Books, Upper Deck Entertainment e Wizards of the Coast.

Marvel Masterpieces debutterà questo settembre nei negozi in tutto il Nord America.

