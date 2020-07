Xbox – xCloud a settembre senza alcun costo aggiuntivo

Una buona notizia per tutti i fruitori del Game Pass.

Siete degli utenti Game Pass per Xbox? Allora sarete lieti di sapere che Project xCloud sarà incluso da settembre senza alcun costo aggiuntivo nel Game Pass Ultimate. Con l’annuncio ufficiale su Twitter, si scopre che il servizio conterà immediatamente di ben 100 titoli dal Game Pass Ultimate di Xbox. Ma perché inserire xCloud senza nessun costo aggiuntivo?

La prima risposta plausibile potrebbe per una semplice mossa di marketing. Evidentemente a Microsoft basterebbe capitalizzare sugli abbonamenti Game Pass per rientrare nei costi. Ma la seconda potrebbe semplicemente riguardare la concorrenza con PlayStation Now. Con la possibilità di giocare ovunque con i titoli Xbox, Microsoft potrebbe rendere più appetibile il proprio servizio, piuttosto che quello Sony. Questo spiegherebbe l’introduzione dell’xCloud a settembre senza un costo aggiuntivo.

Cos’è xCloud e perché non ci sarà un costo aggiuntivo?

Questo ambizioso progetto di servizio streaming di Microsoft rappresenta il suo tentativo di giocare ai giochi Xbox su un numero considerevole di apparecchi, semplicemente scaricando l’applicazione. Basterà avere un dispositivo Android oppure iOS, un controller Xbox dotato di Bluetooth e almeno 5GHz di Wi-Fi (o in alternativa una connessione di dati mobili di 10Mpbs).

Proprio qualche giorno fa vi avevamo dato notizia dei titoli di luglio del Game Pass. Questa è sicuramente una notizia che farà sicuramente farà felice tutti i fruitori del servizio Microsoft, che a patto di avere dei dispositivi mobile piuttosto potenti (così come le connessioni) potranno goderne proprio ovunque.

xCloud a settembre senza un costo aggiuntivo sarà un grosso azzardo per la casa di Microsoft, ma anche una mossa interessante. Ci chiediamo se ciò sarà emulato in qualche modo da Sony, anche soltanto con una semplice contromossa.

Vi ricordiamo che Xbox Series X, la nuova console Microsoft è attesa per la fine dell’anno 2020.

