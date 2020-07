Panini Comics, Marvel e Disney: le uscite del 30 luglio

Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite previste da Panini Comics, Marvel e Disney per la settimana a partire dal 30 luglio 2020.

MARVEL – 30 LUGLIO

Timely’s Greatest: Simon & Kirby 1

Autori: Jack Kirby, Joe Simon

Pagine: 448 pp

Formato: 17X26 € 39,00

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Un fantastico viaggio nella Golden Age, quando la Marvel si chiamava Timely!

I primi, rivoluzionari lavori di Joe Simon e Jack Kirby!

Una selezione di storie anni Quaranta dei due leggendari autori!

Un prezioso e imperdibile volume dai creatori di Capitan America!

FALLEN ANGELS – ANGELI CADUTI

Autori: Bryan Hill, Szymon Kudranski

Luglio • 17×26, B.,

160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Fallen Angels (Vol. 2) #1/6

Laura “X-23” Kinney, Nathan “Cable” Summers e Kwannon… la nuova Psylocke!

Nel nuovo incredibile scenario ideato da Jonathan Hickman, i tre eroi mutanti più letali uniscono le loro forze in una missione devastante!

Il passato di Kwannon torna a tormentarla e minaccia tutti i mutanti!

Una minisaga completa!

L’Immortale Hulk 1 – E se lui fosse entrambe? Autori: Joe Bennett, Al Ewing

Pagine: 128 pp

Formato: 17X26 € 16,00

Contiene: Immortal Hulk #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori La più sorprendente serie Marvel degli ultimi anni, un successo di critica e pubblico!

Bruce Banner viaggia per il paese, da un tremendo mistero all’altro.

Non si fa notare, ma se proprio dovesse finire male, nessun problema…

Di notte, l’Immortale Hulk si risveglierà anche dal sonno della morte! MARVELS X 2 Autori: Alex Ross, Jim Krueger, Well-Bee

Luglio • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marvels X #2 L’ultimo essere umano senza poteri arriva nella città degli eroi!

In un mondo in cui tutti hanno poteri, che ruolo avranno Spider-Man e soci?

Con le graffianti e oscure illustrazioni dell’artista norvegese Well-Bee!

Alex Ross e Jim Krueger proseguono lo straordinario prequel alla Trilogia Terra X. X-FORCE 4 Autori: Benjamin Percy, Stephen Segovia, Oscar Bazaldua

Luglio • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Force (Vol. 6) #6/7 Dopo la prima, straziante missione della nuova X-Force, inizia una nuova sequenza di avventure che ci rivelano il vero leader del team!

Riflettori puntati sulla Bestia e su Domino!

Nell’America Centrale, a Terra Verde, accade qualcosa di davvero strano!

Inoltre: il ritorno di Colosso! AVENGERS VOL. 2: GIRO DEL MONDO Autori: Jason Aaron, Sara Pichelli, David Marquez, Ed McGuinness

Luglio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Avengers (2018) #7/12 Nuovo appuntamento con la serie ammiraglia dell’Universo Marvel!

Dopo lo scontro con i Celestiali, i nuovi Avengers sono ufficialmente una squadra… e hanno una nuova base in capo al mondo!

Namor è sul piede di guerra, la Guardia d’Inverno è tornata… e gli Agenti del Wakanda fanno il loro esordio!

Inoltre: un viaggio nel passato alla scoperta del Ghost Rider di un milione di anni fa! AMAZING SPIDER-MAN 42 Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Mat Johnson, Francesco Mobili, AA.VV.

30 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #42, Amazing Spider-Man: The Daily Bugle (2020) #2 Finalmente rivelata l’origine del mitico mostro Marvel Gog!

Ma cosa c’entra la creatura ideata da Roy Thomas e Gil Kane con la Linea della vita?

Nelle pagine dedicate al Daily Bugle, i giornalisti d’assalto fanno un inquietante scoop!

Chi è il nuovo Tessiragnatele di New York? Un indizio: non un super eroe! SPIDER-MAN DI TODD MCFARLANE 8 Autori: David Michelinie, Todd McFarlane

30 luglio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #323/326 Un intrigo internazionale per l’Arrampicamuri di Todd McFarlane!

Il mistero di Solo, la minaccia di Ultimatum e un nemico nell’ombra…

Tra l’America e la Symkaria rischia di scoppiare un conflitto…

…e per evitarlo Spidey dovrà unire le forze con Silver Sable e Capitan America! SAVAGE AVENGERS 10 Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher, Butch Guice

30 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #10/11 Speciale numero doppio! Il Famigerato… Dottor Strange?

Ora lo Stregone Supremo ha un’arma – anzi, un’armatura – in più, ma potrebbe non bastare per sconfiggere Kulan Gath!

Fortunatamente può ancora contare su alleati come Conan il Barbaro e il Dottor Destino!

Inoltre: il segreto del potere del sinistro negromante e una relazione tanto pericolosa quanto sorprendente! KA-ZAR VOL. 1 Autori: Stan Lee, Roy Thomas, Gerry Conway, Jack Kirby, AA.VV.

• 17×26, C., 312 pp., col. e b/n, con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Marvel Super Heroes (1967) #19, Astonishing Tales (1970) #1/16, Savage Tales (1971) #1 Le origini del signore della Terra Selvaggia!

Nel cuore dell’Antartide si nasconde una giungla fuori dal tempo… ed è lì che vivono Ka-Zar e la sua tigre dai denti a sciabola, Zabu!

Kraven il Cacciatore, reduci della Seconda Guerra Mondiale, mostri e sacerdotesse sono solo alcuni degli avversari che li attendono in questo volume che raccoglie le loro prime avventure in solitaria.

Un classico perduto della Casa delle Idee scritto e disegnato da alcuni dei più grandi autori di sempre! NEW X-MEN COLLECTION VOL. 2: IMPERIALE Autori: Grant Morrison, Frank Quitely, Igor Kordey, Ethan Van Sciver

Luglio • 17×26 C., 248 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: New X-Men (1991) #118/126 La più tragica saga cosmica degli Uomini X!

L’attacco di John Sublime e le prime avventure tra gli X-Men dell’enigmatico Xorn!

Inoltre: un viaggio nella galassia Shi’ar dall’epilogo drammatico!

Continua l’imprescindibile nuova edizione cronologica del capolavoro Marvel di Grant Morrison!

PANINI COMICS – 30 LUGLIO

MILO MANARA: 46

Autori: Milo Manara

Luglio • 23,3×31,5, C.,

tbd pp., col. • Euro 16,90

Contiene: 46

Un classico con protagonista Valentino Rossi, creato dal maestro Milo Manara!

Seguiamo Il Dottore in questo viaggio onirico illustrato dalle magistrali matite di Milo Manara. Avventure, ombrelline e corse sfrenate non possono mancare.

DARTH VADER 60

Autori: Marc Laming, Cris Bolson, Si Spurrier, Wilton Santos, AA. VV.

30 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Target Vader (2019) #1, Doctor Aphra #34

Inizia una nuova miniserie con Darth Vader alla caccia di un misterioso sindacato del crimine. A sua insaputa, però, un gruppo composto dai più letali cacciatori di taglie della galassia è sulle sue tracce, e a guidarli c’è Beilert Valance, il Cacciatore! Inoltre: le rivelazioni sul passato di Aphra e il ritorno di Black Krrsantan!

L’INAFFERRABILE RAT-MAN!

Autore: Leo Ortolani

30 luglio • 16×21, B., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Alcune, selezionatissime, introvabili, ambitissime, inafferrabili storie. Perché anche quest’anno non è vacanza senza un albo di Rat-Man estivo. Non è vacanza senza L’inafferrabile Rat-Man! L’ultimo spettacolo, Il bacio della morte e la versione rimasterizzata di La belva in noi!: storie rarissime e (quasi) mai viste firmate da Leo Ortolani!

DISNEY – 30 LUGLIO A 5 AGOSTO

PAPERINO N. 482

Autori: AA.VV.

30 LUGLIO • 14 x 19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Nuove avventure e imprevisti per uno dei protagonisti più amati! 18 tavole inedite, con

Paperino i rocker discordanti, di Roberto Moscato ed Ettore Gula. Grande umorismo con Paperino e l’ordine del riordino, scritta da Riccardo Pesce e disegnata da Giuseppe Facciotto.

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 43

Autori: AA.VV.

1 AGOSTO • 19 x 24, S.,

48 pp., col. • Euro 2,90

Rompicapo di ogni genere, cruciverba, sudoku, fumetti, barzellette e tanti giochi con vari livelli di difficoltà. L’Enigmistica di Topolino si rivela un passatempo piacevole e divertente per tutta la famiglia.

DISNEY LOVE – ESTATE INSIEME

Autori:AA.VV.

3 AGOSTO • 12,4 x 18,6, B.,

144 pp., col. • Euro 3,90

Le più belle storie d’amore raccolte in uno speciale volume estivo. Torna Minni e l’amica del cuore, disegnata dal Maestro Roberto Vian. Avventura “al femminile”, Agenzia matrimoniale nasce dalla fantasia degli artisti Nino Russo e Stefano Intini.

Noi Paperi – Disney Hero 91

Data di uscita: 3 AGOSTO

Panini Disney

Autori: AA.VV.

Pagine: 192 pp

Formato: 14X18.6 € 4,50

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Grandi avventure dove la famiglia papera è protagonista assoluta. Paperino, Paperoga, Gastone e Zio Paperone danno il meglio di sé in storie come in Paperino, Paperoga e Gastone in: La grande cuginata. Nel volume c’è anche la classica Paperoga Gastone e le consegne volanti di Massimiliano Valentini e Alessandro Pastrovicchio

TOPOMYSTERY NUOVA SERIE – VOL. 3 DI 3

Autori:AA.VV.

5 AGOSTO • 13,7 x 19,5, B.,

176 pp., col. • Euro 3,90

Grandi misteri Disney, tutti da leggere in spiaggia, per il terzo volume di questa mini serie. Un bel classico delle indagini Disney: Topolino e l’enigma del faro. Un caso per l’ispettore Topet arricchisce il volume, con Il caso di villa Danar, di Augusto Macchetto e Giorgio Cavazzano.

BEST OF TOPOLINIA – LA SOFFITTA DI PIPPO

Autori:AA.VV.

5 AGOSTO • 13,7 x 19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

Continua la serie dedicata ai “luoghi topici” di Topolinia e Paperopoli: stavolta la location è la soffitta di Pippo, un ambiente ideale per tante divertenti avventure. Un volume tutto dedicato al celebre “migliore amico di Topolino”, l’insuperabile Pippo.

PAPERINIK APPGRADE N. 44

Autori:AA.VV.

5 AGOSTO • 13,7 x 19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Paperinik e la notte dei follower è l’inedita del numero, scritta da Riccardo Pesce e disegnata da Sergio Cabella. A seguire altre avventure “super” come Paperinik & Paperinika e il mirabolante match metropolitano. Gran finale con PK: L’Eracolatore, di Bruno Enna e Graziano Barbaro.

TOPOLINO 3376

Data d’uscita: 05/08/2020 € 3,00

