Tunué: le uscite di agosto 2020

27 AGOSTO

PELLE DI MILLE BESTIE

E se anziché le fiabe avessimo raccontato storie di streghe? Se il principe fosse gracile e amasse i fiori e la principessa fosse un’eroina per niente angosciata? Dopo il successo di Morgana, nel suo nuovo graphic novel Pelle di mille bestie Stephane Fert continua la sua ricerca nella complessa e affascinante identità femminile rovesciando ruoli e luoghi comuni.

Dopo essersi avvicinato alla leggenda arturiana dal punto di vista di Morgana, l’autore francese scrive e disegna un adattamento superbo della fiaba Dognipelo dei fratelli Grimm che parla al cuore del lettore contemporaneo, e modula consapevolezza di genere, umorismo, attenzione per i dettagli, personaggi articolati e ben caratterizzati.

Il graphic novel ha il vinto in Francia il Prix BD du Festival des Imaginales d’Epinal. È, infatti, anche un viaggio nel fantastico tra rospi, lumache, serpenti, giganti, maghi, ragni luminosi e lettori maledetti dai desideri di castelli sommersi.

Le illustrazioni sono puro piacere per gli occhi, con influenze sul disegno da Mary Blair a Mike Mignola, tra cui Lorenzo Mattotti, Alberto Breccia, Frederik Peeters, Art Spiegelman, Cyril Pedrosa e Taiyô Matsumoto. Anche la pittura ha un posto molto importante nelle ispirazioni di Stephane Fert: Gauguin, Matisse o Cézanne.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Una nuova attesa edizione della collana «Tipitondi» dedicata ai lettori junior. Torna disponibile in libreria e fumetteria Il giro del mondo in 80 giorni in una veste cartonata ed elegante.

Si trasforma in un affascinante adattamento a fumetti di Aude Soleilhac e Loïc Dauvillier la storia del ricco Phileas Fogg e della scommessa da cui inizia il famoso giro del mondo in 80 giorni, la grande avventura di un incredibile viaggio dal classico senza tempo di Jules Verne.

Nel lontano 2 ottobre 1872 la rocambolesca avventura del gentlemen londinese Phileas Fogg inizia con una scommessa bizzarra: riuscire a compiere il giro del mondo in 80 giorni. Tra atmosfere romantiche ed esotiche, nell’epoca della rivoluzione industriale e del

mito del progresso scientifico, si svolge così il viaggio contro il tempo del temerario miliardario, sicuro di conquistare la posta in gioco di ventimila sterline.

Il lungo viaggio, in compagnia del domestico Passepartout e della bella Auda, sarà carico di sorprese, equivoci, parentesi romantiche e colpi di scena.