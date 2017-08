Bleach, Tite Kubo disegna un inedito Seinosuke Yamada Roberto Addari

Incentrato su Shuhei Hisagi, Bleach: Can’t Fear Your Own World è in corso di serializzazione dal 28 Aprile scorso sulla applicazione Shonen Jump Plus e sulla app ufficiale di Bleach; il primo volume uscirà il 4 Agosto, la serializzazione dei capitoli riprenderà in Autunno.

In precedenza il sensei Kubo ha condiviso il design di due inediti personaggi.

Fonte: CB