Uscite Panini & Marvel Italia del 3 agosto 2017

Sono nato in provincia di Napoli e vivo da oltre un quarto di secolo all'ombra del Vesuvio. Sono un giornalista pubblicista laureato in Lettere e appassionato da sempre ai fumetti: sbocciato con Topolino, l'amore per le nuvole parlanti ha tratto linfa da Hugo Pratt e Joe Sacco crescendo sempre più, fino a oggi.