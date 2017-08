Preacher 2×07: “Pig” | Recensione

Classe 1993, nato e cresciuto ad Ascoli Piceno, studia Lettere e Filosofia all'università di Macerata. Nel tempo libero si trasforma in scrittore, sceneggiatore e poeta. Adora la volgarità intellettuale di Eminem e Catullo, il cinema e crede che non esisterà nessuna band migliore dei Doors. Sta ancora aspettando che Babbo Natale venga a portargli la sua spada laser: deve essersi perso da qualche parte, ma ormai non ci vorrà molto.